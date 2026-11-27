Sobre avenida 7 de Marzo

Nuevo puente Carretero: cambian los desvíos en Santo Tomé

Los trabajos obligan a interrumpir completamente la circulación en ambas manos de la avenida 7 de Marzo, entre Candioti y Maciá. Los cambios comenzaron este viernes 27 de noviembre. Se mantiene el desvío para quienes viajan desde Santo Tomé hacia Santa Fe, mientras que se modifica el recorrido para ingresar a la ciudad.