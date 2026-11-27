La construcción del nuevo puente Carretero que unirá Santa Fe y Santo Tomé genera nuevas modificaciones en el tránsito de la ciudad vecina. Desde las primeras horas de este viernes 27 de noviembre, los conductores deberán prestar atención a los cambios de circulación dispuestos en el sector de la avenida 7 de Marzo, donde avanzan los trabajos vinculados con la obra vial.
Nuevo puente Carretero: cambian los desvíos en Santo Tomé
Los trabajos obligan a interrumpir completamente la circulación en ambas manos de la avenida 7 de Marzo, entre Candioti y Maciá. Los cambios comenzaron este viernes 27 de noviembre. Se mantiene el desvío para quienes viajan desde Santo Tomé hacia Santa Fe, mientras que se modifica el recorrido para ingresar a la ciudad.
De acuerdo con lo informado por la Municipalidad de Santo Tomé, quedará interrumpido el tránsito en ambas calzadas de la avenida 7 de Marzo, en el tramo comprendido entre las calles Candioti y Maciá. La restricción responde a las tareas que realizará la empresa a cargo de la construcción del nuevo enlace vial.
Para quienes circulen desde Santo Tomé hacia la ciudad de Santa Fe, continuará vigente el desvío que se viene utilizando: deberán tomar por Maciá hacia la derecha, continuar hasta calle Colón, girar a la izquierda y acceder al Puente Carretero por calle Mitre.
En cambio, quienes ingresen a Santo Tomé desde Santa Fe deberán girar a la izquierda en calle Mariano Candioti. Esta arteria tendrá sentido único de circulación, de norte a sur, entre la avenida 7 de Marzo y Juan de Garay.
Otro de los puntos afectados será la cortada Falucho, ubicada al norte de la avenida, que permanecerá sin posibilidad de ingreso ni egreso. Por ese motivo, el municipio solicitó a los vecinos retirar los vehículos estacionados en ese sector y ubicarlos en calles paralelas.
Las autoridades recomendaron respetar la señalización transitoria, planificar los recorridos con anticipación y circular con precaución, especialmente durante las primeras horas de implementación del nuevo esquema.
Cómo avanza el nuevo puente
La modificación del tránsito se produce en una etapa avanzada de la construcción del nuevo Puente Carretero. A mediados de noviembre la obra registraba un 75% de avance general y ya estaban terminadas las 42 pilas que sostienen la estructura.
El viaducto tendrá 1.324 metros de longitud y se construye en paralelo al puente actual, hacia el sur. De acuerdo con el último parte de avance, de los 43 vanos proyectados, 31 ya estaban hormigonados y otros seis se encontraban montados o en ejecución. Además, se habían fabricado 203 de las 215 vigas previstas, cada una de 30,8 metros de largo.
Una de las novedades más recientes se conoció el lunes 23 de noviembre, cuando se informó sobre la colocación de los primeros 100 metros de barandas laterales de protección. Este trabajo se suma al montaje de vigas y al hormigonado del tablero, las tareas centrales de la etapa actual de construcción.
La obra también contempla una reorganización de la circulación entre ambas ciudades. El nuevo puente tendrá dos carriles en dirección a Santa Fe, además de una bicisenda y una senda peatonal. El histórico Puente Carretero, en tanto, quedará destinado exclusivamente al tránsito vehicular hacia Santo Tomé.
En cuanto a los accesos, los trabajos comprenden la intervención de las avenidas y calles de las dos cabeceras. En Santo Tomé, las tareas incluyen la pavimentación de sectores de 7 de Marzo, la construcción de dársenas, veredas y adecuaciones en calle Mitre y Candioti. La Provincia había informado en noviembre que las obras complementarias de esta cabecera tenían un avance del 30%.
Una obra que busca resolver un problema histórico
La construcción del nuevo enlace vial tiene como antecedente inmediato la emergencia que atravesó el Puente Carretero en marzo de 2024. El 28 de ese mes, Vialidad Nacional dispuso el cierre preventivo del viaducto por el deterioro de uno de sus apoyos y el descenso de un tramo del tablero. La medida alteró durante meses la conexión entre Santa Fe y Santo Tomé y obligó a implementar un esquema de circulación restringida, con la instalación de un puente Bailey para sostener parte del tránsito.
El puente existente, inaugurado en 1939, tiene más de 80 años y constituye una conexión fundamental para el área metropolitana. Su deterioro y el crecimiento sostenido del tránsito entre ambas ciudades pusieron en evidencia la necesidad de contar con una infraestructura alternativa.
El nuevo viaducto es ejecutado por una unión transitoria de empresas integrada por Lemiro Pablo Pietroboni SA, Cocivial SA y Semisa Infraestructura SA. La inversión provincial supera los 62.000 millones de pesos.
Con el avance de la estructura principal y las intervenciones en las cabeceras, las tareas comienzan a tener un impacto cada vez más directo sobre la circulación cotidiana, particularmente en Santo Tomé, donde los conductores deberán adaptarse a los nuevos desvíos mientras se desarrollan los trabajos.