El gobernador Maximiliano Pullaro recorrió esta semana las obras del nuevo Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé, que el Gobierno Provincial está ejecutando con fondos propios para mejorar la conexión vial entre las ciudades del departamento La Capital. La inversión supera los 62.000 millones de pesos, y se trata uno de los dos puentes más largos en construcción en Sudamérica.
Notorios avances en la obra del nuevo puente Carretero, que llegó al 75%
La obra cuenta con una inversión provincial superior a los 62.000 millones de pesos y un avance del 75 %. El nuevo viaducto tendrá 1.324 metros de extensión, dos carriles hacia Santa Fe, bicisenda y senda peatonal. El puente actual quedará destinado al tránsito hacia Santo Tomé.
El gobernador visito el extremo del lado Santo Tomé, acompañado entre otros por el intendente de esa ciudad, Miguel Weiss Ackerley.
Durante la última semana de octubre, finalizó el montaje de vigas en el estribo de Santo Tomé; y de esta manera ya completó sus 42 pilas y suma un 75 % de avance general.
Además, con el hormigonado de la pila 3 quedó terminada toda la estructura que va bajo el agua y continúa ejecutándose la parte que se ve desde la ruta: vigas, vanos y tablero.
De los 43 vanos que tendrá el puente, 31 ya están hormigonados y otros seis se encuentran montados o en ejecución.
Además, ya se fabricaron 203 de las 215 vigas previstas: piezas de hormigón postesado de 30,8 metros de largo, que se apoyan de a cinco en cada tramo.
Con 1.324 metros de longitud, el nuevo viaducto se levanta al sur y en paralelo al puente actual. Tendrá dos carriles hacia Santa Fe, con bicisenda y senda peatonal, mientras que el Carretero existente quedará destinado al tránsito hacia Santo Tomé.
Avanzan las cabeceras
En simultáneo, la a Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por las firmas Lemiro Pablo Pietroboni SA, Cocivial SA y Semisa Infraestructura SA está ejecutando las cabeceras de puente en Santo Tomé, que ya registra un 30 % de avance; y en Santa Fe.
En Santo Tomé, calle Mitre está en la etapa de terminación de veredas y se prevé cerrarla en los primeros días de noviembre. Sobre 7 de Marzo, lado sur, ya está pavimentado el tramo entre Maciá y Falucho; entre Falucho y Candioti resta la dársena, y entre Candioti y Mitre la calzada principal está en su tramo final, con la dársena prevista para estos primeros días de noviembre. En Candioti, los contrapisos están completos y la próxima semana avanza la colocación de losetas.
En Santa Fe, donde en este momento se construyen veredas sobre la calzada norte y las bases para las columnas de iluminación definitiva, y ya comenzó la colocación de luminarias. En la calzada sur se hormigona la zona de Cilsa, con el objetivo de habilitarla durante la primera semana de noviembre.