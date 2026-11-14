Santa Fe - Santo Tomé

Notorios avances en la obra del nuevo puente Carretero, que llegó al 75%

La obra cuenta con una inversión provincial superior a los 62.000 millones de pesos y un avance del 75 %. El nuevo viaducto tendrá 1.324 metros de extensión, dos carriles hacia Santa Fe, bicisenda y senda peatonal. El puente actual quedará destinado al tránsito hacia Santo Tomé.