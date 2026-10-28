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Así luce el nuevo Carretero que ya llegó al 75% de avance en sus obras

La estructura que une las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé ingresa en su etapa final de los trabajos. En simultáneo, Provincia adelantó nuevas tareas en la primera de las construcciones.

La obra del nuevo Puente Carretero ingresa en su etapa final. Crédito: Fernando NicolaLa obra del nuevo Puente Carretero ingresa en su etapa final. Crédito: Fernando Nicola
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La obra que lleva a cabo el gobierno de la provincia de Santa Fe para elevar el nuevo Puente Carretero ya llegó al 75% de su desarrollo.

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El avance en la trazada que une las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé ingresa en su etapa final de los trabajos y el drone de El Litoral registró como luce actualmente.

La cifra del estado de las obras corresponde a un informe oficial del gobierno provincial emitido el pasado 19 de octubre.

Desde lo alto, la nueva estructura comienza a lucirse con la aparición de los renovados ingresos a ambas ciudades y una reciente noticia respecto al viejo puente.

Los ingresos a las ciudades también se verán modificados. Crédito: Fernando NicolaLos ingresos a las ciudades también se verán modificados. Crédito: Fernando Nicola

Obras en el viejo Carretero

El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de la provincia de Santa Fe, Pablo Seghezzo, adelantó en CyD Litoral que se llevarán a cabo tareas de refacción en el primero de los puentes.

Seghezzo recordó que “es puente que depende de Vialidad Nacional. Nos solicitó si la provincia de Santa Fe, aparte de hacer un puente, ya prometido por tres presidentes, que lo terminó haciendo nuestro gobernador Pullaro”.

“Estamos haciendo ya las evaluaciones técnicas como para poder ejecutarlas”, adelantó el funcionario provincial.

Sobre el procedimiento, el encargado de la DPV explicó: “Una cosa es hacer las reparaciones ahora, antes que quiebre la unión, y otra cosa es hacerlo una vez que quebró, como fue lo que pasó a principios de nuestra gestión”.

El gobernador Pullaro supervisando las obras. Crédito: Gobierno de Santa FeEl gobernador Pullaro supervisando las obras. Crédito: Gobierno de Santa Fe

Seghezzo aclaró que no existe una gran urgencia y que, “sin asegurar 100%”, no debería producirse una nueva ruptura antes de estas tareas anunciadas.

“Los santafesinos asumimos no solamente el puente nuevo, ya que estamos trabajando ahí al lado, también la reparación de este puente tan usado por los santafesinos”, remarcó Seghezzo.

Cuándo estará listo

Sobre los plazos, el funcionario respondió: “Ahora es una cuestión económica y de mandar a hacer las piezas, son todas piezas prefabricadas. Calculamos que en 60 días ya podemos iniciar la sala a la ejecución de las piezas”.

“Aproximadamente unos 4 meses tiene que estar ya todo listo”, agregó en la misma línea sobre la totalidad de las tareas.

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