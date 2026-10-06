La Reserva Natural Urbana del Oeste de la ciudad de Santa Fe continúa incorporando propuestas para que los santafesinos puedan conocer, experimentar y disfrutar de la naturaleza. En este marco, la Municipalidad inauguró este martes la Sala Inmersiva “Sensaciones del Litoral”, donde se presentó el juego “Carpinchos del Humedal” y puso en marcha un piletón destinado a la producción de peces nativos.
La Reserva del Oeste sumó una sala inmersiva y un piletón para criar peces nativos
La Municipalidad reconvirtió un área en desuso para crear una sala lúdica y un piletón que aportará al cuidado ecológico y la recreación comunitaria.
Las nuevas propuestas se suman al trabajo que la Municipalidad viene desarrollando en la Reserva. En 2024 se recuperó una sala que se encontraba en desuso, mientras que durante 2025 se incorporaron talleres de Ciencia Ciudadana y los primeros Jardines de Polinizadores. En esta primera visita al predio, participaron los alumnos de quinto de año de la escuela San Martin de Porres, de barrio Las Lomas.
La secretaria de Cultura, Luciana Ceresola, destacó el trabajo conjunto entre las áreas municipales y señaló que el objetivo es “generar diferentes dispositivos y recursos aquí en la Reserva Natural Urbana del Oeste y consolidarlo como un polo educativo de trabajo ambiental, y también ahora sumarle experiencias culturales”.
En ese sentido, explicó que la Sala Inmersiva “Sensaciones del Litoral” busca que los chicos puedan aprender y recorrer el ambiente a través de los sentidos: “Es una experiencia cultural que busca que los chicos, con sus cinco sentidos, repasen o aprendan y sigan aprendiendo todo este recorrido por la Reserva Urbana, el vivero y toda la recorrida”, sostuvo Ceresola.
La funcionaria también valoró la recuperación del espacio donde funciona la sala: “Fue un desafío. Encontramos un espacio que estaba utilizado para otro fin y ahora ha sido reconvertido en algo que los chicos de la ciudad y de los alrededores van a poder utilizar y tener una experiencia que no hay en América Latina: esta sala inmersiva de trabajo ambiental”.
Por su parte, el secretario de Gestión Urbana y Ambiente, Guillermo Ferrero, resaltó que la propuesta apunta a generar una experiencia diferente de aprendizaje: “Es un lugar en donde queríamos generar una experiencia para los chicos, que a través de sus sentidos puedan conectar con el ambiente. Fue un gran trabajo que hemos hecho en conjunto con la Secretaría de Cultura y estamos muy felices”, expresó.
“Sabemos que es la manera en que queremos llegar con el vecino: que aprendan disfrutando, divirtiéndose. Ese es el desafío que tiene el intendente Poletti y todos nosotros tratamos de acercar”, agregó Ferrero.
En tanto, el nuevo piletón permitirá avanzar en la producción de peces nativos. En esta primera etapa se prevé la liberación de alrededor de 500 chanchitas, que permanecerán en el espacio hasta alcanzar un tamaño adecuado para luego ser trasladadas a distintos parques de la ciudad.
“Generamos un piletón donde vamos a estar liberando unas 500 chanchitas, en un tamaño pequeño para poder generar el tamaño adulto y luego sí estar liberando en nuestros parques, tanto en el Parque del Sur como en el Parque Garay”, explicó Ferrero.
El funcionario señaló que la iniciativa busca que estos peces contribuyan al control biológico de mosquitos y otras plagas, y detalló que se lleva adelante a partir de un convenio con el INTA.
Por otro lado, el juego “Carpinchos del Humedal” incorpora una propuesta lúdica y educativa para que los más chicos puedan aprender sobre los ambientes naturales, su biodiversidad y la importancia de su cuidado mientras disfrutan de la experiencia.
De esta manera, la Reserva Natural Urbana del Oeste continúa ampliando sus propuestas de educación ambiental, cultura y restauración, con el objetivo de generar mayor conciencia sobre la biodiversidad y fortalecer el vínculo de los vecinos con los espacios naturales de la ciudad.