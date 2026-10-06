Dos hombres identificados como W. E. D. y F. V. M. fueron aprehendidos este martes por la Policía de Investigaciones (PDI) en el norte de la ciudad de Santa Fe. Ambos están acusados de amenazar con armas de fuego a una vecina y provocar destrozos en su vivienda.
Detuvieron a dos sujetos acusados de atacar la vivienda de una vecina de barrio Los Hornos
Ambos habrían llegado armados al lugar para amenazar a la propietaria. Provocaron destrozos en las aberturas del domicilio. Cayeron en un operativo de la PDI cerca del Parque Garay.
El operativo, dispuesto por el fiscal Esteban Morales, fue llevado a cabo por personal de la Sección Inteligencia Táctica de la Región 1 de la PDI.
Los efectivos desplegaron dos allanamientos en pasillos ubicados sobre calle San Lorenzo al 5600. Para las irrupciones, contaron con la colaboración de equipos tácticos del Grupo de Operaciones Especiales de la Unidad Regional I.
Tras un primer procedimiento con resultado negativo, los agentes lograron dar con los sospechosos en la segunda finca inspeccionada.
La causa tuvo su origen en una denuncia radicada el pasado 30 de septiembre. Según la presentación judicial, los imputados se acercaron hasta un domicilio de calle San Lorenzo al 5600, donde comenzaron a proferir insultos y causaron severos daños en la puerta de ingreso y una ventana.
Armados
La víctima señaló además que durante el ataque ambos se encontraban armados: uno portaba una escopeta de fabricación casera (tumbera) y el otro exhibía un revólver.
Por orden de la fiscalía interviniente, los dos masculinos quedaron en calidad de aprehendidos y alojados a disposición de la Justicia mientras avanza la causa por amenazas calificadas y daño.