Gastronomía y turismo

Ruta Malbec: un viaje por las regiones vitivinícolas argentinas sin salir de Santa Fe

El próximo 18 de abril, el Molino Marconetti será sede de una propuesta disruptiva que invita a recorrer el país a través de su cepa insignia. Con la participación de sommeliers y maridajes regionales, el evento busca alejarse del formato de feria tradicional para ofrecer una experiencia sensorial completa.