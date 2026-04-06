Argentina es, por definición, tierra de Malbec. Sin embargo, detrás de esa etiqueta se esconde un abanico de perfiles que varían drásticamente según el suelo y el clima.
Ruta Malbec: un viaje por las regiones vitivinícolas argentinas sin salir de Santa Fe
El próximo 18 de abril, el Molino Marconetti será sede de una propuesta disruptiva que invita a recorrer el país a través de su cepa insignia. Con la participación de sommeliers y maridajes regionales, el evento busca alejarse del formato de feria tradicional para ofrecer una experiencia sensorial completa.
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Con el objetivo de homenajear a nuestra cepa insignia, llega a la ciudad de Santa Fe la primera edición de Ruta Malbec, un evento que promete transformar al histórico Molino Marconetti en un mapa sensorial de la vitivinicultura nacional.
En diálogo con CyD Litoral, Julián Páez, sommelier y uno de los organizadores del evento, explicó que la idea nació de una necesidad clara: "Dijimos: ¿cómo puede ser que en Santa Fe no haya un evento que sea un homenaje a nuestra cepa insignia? Pero no queríamos una feria tradicional, queríamos buscarle la vuelta".
Un recorrido por el mapa federal
La propuesta de Ruta Malbec se organiza bajo un formato de regiones. Al ingresar, cada asistente recibirá su copa y podrá recorrer estaciones divididas por zonas geográficas: desde la frescura de la Patagonia hasta la potencia de los vinos de altura de Salta y Jujuy, pasando, por supuesto, por la diversidad de Cuyo.
"En la actualidad, 19 provincias argentinas son productoras de vino. El objetivo es que la gente pueda hacer un paseo por Argentina a través de su copa", destacó Páez. La diferencia entre un Malbec salteño y uno mendocino puede ser "abismal", y es allí donde radica la riqueza del evento: entender que, muchas veces, "manda más el lugar que la variedad en sí".
Maridaje y docencia
Para que la experiencia sea completa, la gastronomía jugará un rol central. El reconocido chef santafesino Mario Barquín será el encargado de diseñar los tapeos y maridajes, respetando la identidad de cada región. Así, los vinos patagónicos se acompañarán con sabores del sur, mientras que los del norte tendrán su correlato en platos típicos de esa zona.
Páez aclaró que no es necesario ser un experto para disfrutar: "Al contrario, solo te tiene que gustar tomar vino. En cada stand habrá un sommelier contando por qué ese vino se expresa de esa manera. Queremos que sea un evento controlado, no multitudinario, para que el público pueda charlar tranquilo, aprender y disfrutar de esa interacción".
Coordenadas del evento
La cita es el jueves 18 de abril, a partir de las 19, en el Molino Marconetti. La entrada incluye la degustación de más de 200 etiquetas de Malbec, la propuesta gastronómica y música en vivo, configurando una salida "distinta y disruptiva" para la capital provincial.
"Es un evento ideal para ir en grupo de amigos o en pareja. Es el primer paso de un camino que queremos que perdure en Santa Fe", concluyó el organizador.
Las entradas están disponibles a través de la plataforma Platea VIP o en los puntos de venta físicos: Exquisitos Placeres y Estudio Son. También se pueden realizar consultas a través de la cuenta oficial de Instagram del evento.