La tarde de este sábado marcó el quiebre de la paz meteorológica en la capital provincial. Tal como estaba previsto, la inestabilidad que dominaba el norte santafesino se desplazó hacia el centro, cubriendo de gris el cielo de la ciudad y descargando las primeras precipitaciones de importancia alrededor de las 15.
Sábado de lluvia y domingo de viento: el frío llega a Santa Fe tras las tormentas
Para este 26 de abril se espera una jornada ventosa en la capital provincial, con ráfagas que podrían llegar a 70 km/h.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó la vigencia de la alerta amarilla por tormentas para lo que resta del sábado en los departamentos Las Colonias, Castellanos, San Martín y parte de Belgrano, extendiéndose la advertencia hacia el este cordobés.
No obstante, el reporte oficial indica que para el domingo el foco de conflicto migrará. La zona centro verá disiparse la advertencia, mientras que el sur provincial entrará en fase de vigilancia. Los departamentos Iriondo, San Lorenzo, Caseros, Rosario, Constitución y General López deberán estar atentos a las inclemencias climáticas.
Esta situación de inestabilidad no es aislada; el organismo nacional mantiene bajo alerta amarilla a gran parte del centro y sur del país, incluyendo Córdoba, San Luis, Mendoza y la Patagonia, mientras que el sur de Buenos Aires se encuentra bajo alerta naranja.
Domingo de viento y ráfagas intensas
Este es solo el primer acto de un fenómeno más complejo: el avance de un frente frío que reconfigurará el mapa de alertas y temperaturas en las próximas horas: tras el paso del agua, el fenómeno que definirá la jornada dominical será el viento. El ingreso de una masa de aire frío desde el sudoeste llegará con una potencia considerable, transformando el domingo en un día ventoso y desapacible para los santafesinos.
En la zona de Santa Fe, los vientos podrán ubicarse entre los 50 y 60 km/h, mientras que en los sectores sur y oeste de la provincia las ráfagas podrían alcanzar incluso los 70 km/h. Si bien la nubosidad tenderá a disminuir con el transcurso de las horas, el efecto del viento será inmediato sobre la sensación térmica, preparando el terreno para el inicio de la semana laboral.
Un lunes de invierno que durará poco
El punto de inflexión térmica se sentirá con fuerza en el primer amanecer de la semana laboral. El lunes, la capital provincial despertará bajo la influencia más cruda de esta masa de aire, con termómetros que se hundirán hasta los 7°C. Será, sin dudas, el momento de redoblar el abrigo y apelar a la paciencia tras una seguidilla de jornadas donde la templanza nos había hecho bajar la guardia.
Sin embargo, estas temperaturas invernales serán apenas un paréntesis en el calendario. La dinámica atmosférica de nuestra región no dará tregua al frío: ya durante el transcurso del mismo lunes, el viento abandonará el cuadrante sudoeste para empezar a soplar desde el noroeste.
Este cambio de dirección será la llave para que el aire comience a templarse casi de inmediato, con el viento norte reafirmándose a partir del martes, el escenario de bufandas quedará rápidamente en el olvido, permitiendo que las temperaturas máximas recuperen terreno y vuelvan a los valores amables que protagonizarán la segunda mitad de la semana.