Caos y destrucción

Temporal en Río Tercero: postales de un desastre tras el paso de granizo y fuertes ráfagas de viento

Una tormenta de intensidad inusitada azotó a la localidad cordobesa, dejando a su paso árboles caídos, voladuras de techos y calles anegadas. El fenómeno, que combinó ráfagas huracanadas con granizo de gran tamaño, mantiene a la ciudad en estado de alerta mientras los equipos de emergencia evalúan los daños materiales.