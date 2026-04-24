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Indignación en Córdoba: fingió tener una discapacidad para ser atendido más rápido en un banco

La insólita escena fue filmada en la entrada del Banco Nación de Río Tercero. El hombre, que habría usado un andador para ingresar a la sucursal, fue visto luego caminando con normalidad al salir, lo que generó repudio en redes sociales.