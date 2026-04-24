Un episodio ocurrido en la sucursal del Banco Nación de Río Tercero generó fuerte repercusión en redes sociales, luego de que un sujeto fuera grabado mientras aparentemente simulaba tener dificultades motrices para ingresar al establecimiento.
Indignación en Córdoba: fingió tener una discapacidad para ser atendido más rápido en un banco
La insólita escena fue filmada en la entrada del Banco Nación de Río Tercero. El hombre, que habría usado un andador para ingresar a la sucursal, fue visto luego caminando con normalidad al salir, lo que generó repudio en redes sociales.
Según se observa en las imágenes difundidas, el hombre llegó al banco con un andador y habría utilizado esa condición para acceder con prioridad a la atención. La escena llamó la atención de quienes estaban en el lugar y terminó siendo registrada en video.
La polémica estalló al momento de la salida. Una vez fuera de la sucursal, el hombre abandonó el andador y caminó con normalidad, lo que provocó sorpresa e indignación entre los presentes y luego entre los usuarios que compartieron el material.
Hasta el momento, no trascendió si hubo una denuncia formal por lo ocurrido.