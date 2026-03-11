Mes de la Mujer: se realizará una jornada gratuita de prevención del cáncer y salud integral en La Guardia

En el marco de las actividades por el Mes de la Mujer y de las acciones de prevención del cáncer de cuello uterino, laFundación Cauces realizará en Santa Fe una jornada de sensibilización y promoción de la salud dirigida especialmente a mujeres del distrito de la Costa.
El encuentro será libre y gratuito y tendrá lugar este jueves 12 de marzo, de 9 a 11, en la sede de la Asociación Civil Los Peques de la Guardia, ubicada en avenida De Petres y Terraplén casa 117.
La propuesta busca generar un espacio de encuentro para hablar sobre salud integral, prevención y autocuidado, además de facilitar el acceso a información y controles médicos fundamentales para la detección temprana de enfermedades que afectan especialmente a las mujeres.
Acciones de prevención del cáncer de cuello uterino
Salud y autocuidado
La jornada, denominada “Prevenir, cuidar, acompañar: cuidar tu salud es poder”, forma parte de la agenda de actividades que la Fundación Cauces impulsa durante marzo, mes en el que se desarrollan diversas iniciativas vinculadas con los derechos y el bienestar de las mujeres.
Según explicó, a El Litoral, Belén Juez, integrante de la organización, este tipo de encuentros buscan acercar información y herramientas para que las mujeres puedan reconocer las señales que da el cuerpo y conocer cuáles son los controles que deben realizarse para cuidar su salud.
“Nosotros ya hicimos esta actividad el año pasado también desde la fundación. Está dentro de la agenda de trabajo que tenemos durante marzo, que hoy ya se instaló como el mes de la mujer. Arrancamos el sábado pasado con una muestra de arte y una cantautora que estuvo en la fundación, y esta jornada de salud forma parte de ese mismo cronograma”, señaló.
En ese sentido, remarcó que el objetivo principal es acercar a las mujeres al conocimiento sobre prevención y detección temprana de enfermedades. “La idea es que puedan reconocer las pautas que nos da el cuerpo, las alarmas, y saber cuáles son los controles y las precauciones que tenemos que tomar respecto a nuestra salud como mujeres”, explicó.
Controles preventivos y la importancia de realizarlos de manera periódica.
Durante el encuentro se abordarán distintos aspectos vinculados con la salud femenina, con especial énfasis en la prevención y el autocuidado. La propuesta incluye charlas y espacios de intercambio sobre los controles médicos necesarios en distintas etapas de la vida.
Entre los temas centrales estarán la prevención del cáncer de mama y del cáncer de cuello uterino, dos de las enfermedades que más afectan a la población femenina.
Uno de los ejes será la enseñanza de prácticas de autocontrol de mamas y la explicación de cuáles son los estudios que se recomiendan según la edad. También se abordará la importancia del Papanicolaou (PAP), un estudio fundamental para detectar lesiones precancerosas del cuello uterino.
“Hay controles que quizás no son obligatorios pero sí muy necesarios. Lo importante es tener conocimiento sobre cuándo hay que realizarlos. Por ejemplo, el control del PAP es algo anual y es fundamental que todas entendamos la importancia de hacerlo”, explicó Juez.
La referente de la fundación señaló que muchas veces las mujeres postergan estos chequeos por cuestiones vinculadas a la vida cotidiana. “A veces uno se deja estar. Pasa que este año no me lo hice por lo que fuera. Y lo mejor, en caso de que haya alguna detección, es que sea lo más temprano posible”, indicó.
Además de las charlas informativas, durante la jornada también se otorgarán turnos para la realización gratuita de mamografías en efectores públicos de la provincia. Este proceso será coordinado por el equipo de la Agencia de Control del Cáncer, que articulará con el centro de salud de La Guardia para gestionar las citas médicas.
En general, estos estudios se realizan posteriormente en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe (CEMAFE), donde las pacientes podrán completar los controles correspondientes.
Trabajo territorial
La organización de la jornada cuenta con la participación de distintas instituciones sociales que trabajan en el territorio de La Guardia y cumplen un rol clave en la convocatoria de las vecinas.
Entre ellas se encuentran la Asociación Civil Los Peques de la Guardia y la Asociación La Guardia por un Mundo Mejor, ambas con presencia activa en el barrio y con experiencia en actividades comunitarias.
Según explicó Juez, estas instituciones intermedias cumplen una función fundamental en la vida social de la zona. “Son asociaciones que trabajan hace años en el barrio, brindan copa de leche, talleres y acompañan a los vecinos. Para nosotros son fundamentales porque nos ayudan a estar más cerca de la ciudadanía”, afirmó.
En este caso, su participación se centra especialmente en la convocatoria a mujeres de la zona que muchas veces tienen dificultades para acceder a los servicios de salud.
“Ellas convocan principalmente a las vecinas del barrio, porque por distintos motivos a veces se les complica acercarse a un centro de salud o a cualquier efector de la ciudad. Entonces lo que hacemos es acercarles un poco esos servicios a su propio barrio”, explicó.
La iniciativa busca justamente reducir esas barreras de acceso y generar un espacio cercano donde las mujeres puedan informarse y consultar sobre su salud.
Juez también señaló que las múltiples responsabilidades cotidianas suelen llevar a que muchas mujeres posterguen el cuidado personal. “La vida de las mujeres en el territorio muchas veces implica trabajar, participar en instituciones, cuidar a la familia, y termina pasando que no nos damos tiempo para cuidarnos a nosotras mismas”, expresó.
Por eso, uno de los objetivos del encuentro es poner sobre la mesa la importancia del autocuidado y del bienestar. “Para cuidar a otros también tenemos que cuidarnos nosotras”, remarcó.
La jornada será de participación libre y gratuita y no requiere inscripción previa. Las organizadoras indicaron que cualquier mujer interesada puede acercarse directamente al lugar y sumarse a la actividad.
Aunque la convocatoria se orienta principalmente a vecinas de La Guardia y del distrito de la Costa, la invitación está abierta a toda la comunidad.
Desde la Fundación Cauces destacaron que el encuentro busca generar un espacio de escucha, diálogo y aprendizaje colectivo, donde las mujeres puedan compartir experiencias, informarse y tomar conciencia sobre la importancia de la prevención.