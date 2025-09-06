#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Clima

Qué dice el pronóstico del tiempo este sábado en la ciudad de Santa Fe

La ciudad vivirá una jornada estable y fresca, con una temperatura mínima de 4° y una máxima que alcanzará los 16°, bajo un cielo mayormente despejado y con vientos leves.

La ciudad de Santa Fe vivirá este sábado una jornada con cielo despejado. Crédito: Fernando Nicola.
 10:06
Por: 

Este sábado la ciudad de Santa Fe comenzó la jornada con cielo despejado y condiciones estables. Durante las primeras horas se registraron bancos de niebla y neblina en zonas rurales, reduciendo la visibilidad en algunos tramos de ruta, aunque tenderán a disiparse hacia media mañana.

Mirá tambiénCircunvalación Oeste: con unas 150 toneladas de basura recolectada culmina un inédito megaoperativo de limpieza

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la mínima fue de 4° y la máxima alcanzará los 16°, marcando una jornada fresca y con amplitud térmica acotada. El viento se mantendrá leve del sector este/sureste, rotando gradualmente hacia el este/noreste en el transcurso del día.

En cuanto al comportamiento del clima, se prevé un ambiente estable durante toda la jornada, con cielos mayormente despejados y solo una leve nubosidad pasajera en horas de la tarde. La visibilidad mejorará en forma progresiva y no se esperan precipitaciones.

Cielo despejado tras la disipación de neblinas matinales. Crédito: Flavio Raina.Cielo despejado tras la disipación de neblinas matinales. Crédito: Flavio Raina.

No rige ningún tipo de alerta meteorológica para Santa Fe y alrededores.

Pronóstico extendido

  • El domingo continuará mayormente despejado, con algo de nubosidad hacia la tarde o la noche. La mínima será de 6° y la máxima de 19°.
  • Luego, el lunes tendrá nubosidad en las primeras horas y tendencia a despejarse durante el día. Las condiciones se mantendrán estables, con mínima de 9° y máxima de 20°.
  • Finalmente, el martes 9 de septiembre se presentará con cielo despejado por la mañana y algo nublado hacia la tarde/noche. La mínima será de 8° y la máxima trepará a 23°.
CLIMA EXTENDIDO

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Clima en Santa Fe
Santa Fe Ciudad
Servicio Meteorológico Nacional

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro