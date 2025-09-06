Qué dice el pronóstico del tiempo este sábado en la ciudad de Santa Fe

Este sábado la ciudad de Santa Fe comenzó la jornada con cielo despejado y condiciones estables. Durante las primeras horas se registraron bancos de niebla y neblina en zonas rurales, reduciendo la visibilidad en algunos tramos de ruta, aunque tenderán a disiparse hacia media mañana.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la mínima fue de 4° y la máxima alcanzará los 16°, marcando una jornada fresca y con amplitud térmica acotada. El viento se mantendrá leve del sector este/sureste, rotando gradualmente hacia el este/noreste en el transcurso del día.
En cuanto al comportamiento del clima, se prevé un ambiente estable durante toda la jornada, con cielos mayormente despejados y solo una leve nubosidad pasajera en horas de la tarde. La visibilidad mejorará en forma progresiva y no se esperan precipitaciones.
No rige ningún tipo de alerta meteorológica para Santa Fe y alrededores.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.