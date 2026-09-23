La tranquilidad del barrio Pro Adelanto Barranquitas se vio alterada en los últimos días por una seguidilla de deficiencias en los servicios públicos que afectan la vida cotidiana de decenas de familias. Los vecinos de la zona denuncian la presencia de fugas de agua no reparadas, socavones e imponentes corralitos de obra en las calles, sumado a una preocupante baja en la presión del suministro hídrico que impide el normal abastecimiento en los domicilios.
Denuncian socavones, pérdidas de agua y grave falta de presión
La problemática afecta a más de una docena de manzanas en la jurisdicción. Desde la vecinal advierten que la empresa prestadora trabaja "a ciegas" por falta de planimetría y exigen precisiones sobre las obras en marcha.
Desde la vecinal Pro Adelanto Barranquitas, su referente Alfredo Pennisi detalló el alcance territorial del inconveniente y los pasos administrativos iniciados para buscar una solución: "Nos encontramos con que eran alrededor entre 13 y 15 manzanas las que se veían afectadas de las 47 que tiene la jurisdicción y de ahí le fuimos indicando a los vecinos cómo ir reclamando a Aguas Santafesinas y también al Enress. Logramos tener encuentros con ellos, donde nos manifestaron que iba a haber una bonificación a todos aquellos que habían hecho el trámite correspondiente y en los que se detectaba esta falta de presión".
La presencia de roturas e intervenciones en la vía pública también genera malestar por la interrupción del tránsito y los riesgos viales. Al respecto, Pennisi explicó la complejidad técnica que aduce la empresa para avanzar con las reparaciones: "Hay un montón de corralitos y al mismo tiempo están ellos reemplazando válvulas y haciendo empalmes. También se encuentran con un problema de que en el barrio coexisten dos cañerías, una de caño fundido y otra de PVC; entonces tienen que ir detectando dónde se da la pérdida".
Esta coyuntura repercute directamente en las actividades esenciales del hogar, dejando a varias familias sin la posibilidad de llenar los reservorios de agua. "Directamente no llega al tanque. Al no llegar al tanque aparece el problema de bañarse, el tener agua caliente; la vida cotidiana es la que se encuentra afectada. Por eso es que le reclamábamos que nos den un detalle sobre el trabajo que van a realizar", remarcó el dirigente vecinal, al tiempo que concluyó: "Recién ahora nos dieron un detalle de cómo van a ir trabajando en algunas cuadras, en algunas intersecciones y por fecha".