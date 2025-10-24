La Municipalidad de Santa Fe informó el registro de lluvias y reclamos recibidos durante la jornada del viernes

Hasta las 18 horas de este viernes 24 de octubre, el acumulado promedio de precipitaciones en la ciudad de Santa Fe fue de entre 10 y 21 milímetros, según los registros del sistema municipal de monitoreo.
Mientras, las cuadrillas municipales continúan trabajando en distintos puntos de la capital provincial para atender reclamos por anegamientos, limpieza y mantenimiento en el marco del Protocolo Base de Lluvias.
Las estaciones meteorológicas registraron los siguientes valores:
• DOAE (COBEM): 15,5 mm
• Centro: 15,5 mm
• Delegación Alto Verde: 21,5 mm
• CIC Facundo Zuviría: 9,75 mm
La intensidad máxima registrada fue de 48 mm/h en el CIC Facundo Zuviría, a las 10:15. Además, se detectó una ráfaga máxima de viento de 35,7 km/h, proveniente del sudoeste, en la Delegación Alto Verde a las 6 de la mañana.
En cuanto a la atención de reclamos, el Sistema de Atención Ciudadana (SAC) recibió hasta las 18 los siguientes avisos relacionados con el clima:
• Anegamiento de calle: 4
• Apertura de zanja: 1
• Limpieza de boca de tormenta: 18
• Limpieza de zanjas: 3
• Árbol caído: 3
• Rama caída: 4
• Cable caído o cortado: 3
• Columna caída o por caer: 6
Asimismo, se registraron reclamos vinculados con la acumulación de residuos que están siendo resueltos.
Las cuadrillas municipales continúan con los equipos operativos en distintos puntos de la ciudad realizando tareas preventivas y de mantenimiento, en el marco del Protocolo Base de Lluvias, con el fin de garantizar el normal escurrimiento del agua y atender los avisos ingresados.
Los ciudadanos pueden comunicarse con el SAC al 0800 777 5000.
