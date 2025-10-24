#HOY:

Primer informe de lluvias

La Municipalidad de Santa Fe informó el registro de lluvias y reclamos recibidos durante la jornada del viernes

Mientras, las cuadrillas municipales continúan trabajando en distintos puntos de la capital provincial para atender reclamos por anegamientos, limpieza y mantenimiento en el marco del Protocolo Base de Lluvias.

 22:32
Por: 

Hasta las 18 horas de este viernes 24 de octubre, el acumulado promedio de precipitaciones en la ciudad de Santa Fe fue de entre 10 y 21 milímetros, según los registros del sistema municipal de monitoreo.

Crédito: Gentileza MCSFCrédito: Gentileza MCSF

Las estaciones meteorológicas registraron los siguientes valores:

DOAE (COBEM): 15,5 mm

Centro: 15,5 mm

Delegación Alto Verde: 21,5 mm

CIC Facundo Zuviría: 9,75 mm

La intensidad máxima registrada fue de 48 mm/h en el CIC Facundo Zuviría, a las 10:15. Además, se detectó una ráfaga máxima de viento de 35,7 km/h, proveniente del sudoeste, en la Delegación Alto Verde a las 6 de la mañana.

Crédito: Gentileza MCSFCrédito: Gentileza MCSF

Reclamos atendidos

En cuanto a la atención de reclamos, el Sistema de Atención Ciudadana (SAC) recibió hasta las 18 los siguientes avisos relacionados con el clima:

• Anegamiento de calle: 4

• Apertura de zanja: 1

• Limpieza de boca de tormenta: 18

• Limpieza de zanjas: 3

• Árbol caído: 3

• Rama caída: 4

• Cable caído o cortado: 3

• Columna caída o por caer: 6

Tambien por limpieza

Asimismo, se registraron reclamos vinculados con la acumulación de residuos que están siendo resueltos.

Crédito: Gentileza MCSFCrédito: Gentileza MCSF

Las cuadrillas municipales continúan con los equipos operativos en distintos puntos de la ciudad realizando tareas preventivas y de mantenimiento, en el marco del Protocolo Base de Lluvias, con el fin de garantizar el normal escurrimiento del agua y atender los avisos ingresados.

Los ciudadanos pueden comunicarse con el SAC al 0800 777 5000.

