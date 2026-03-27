Este 1 de abril

Vigilia por Malvinas: Santa Fe se prepara para la 15° edición del Festival Solidario por la Soberanía

Se realizará en Pedro Víttori 4282, en el marco del Día del Veterano y de los Caídos en las islas. El encuentro tendrá diferentes puestas en escena desde las 21. La entrada será un alimento no perecedero o ropa en buen estado. “El festival trae al presente lo que no debemos olvidar”, dijo el intendente Poletti.