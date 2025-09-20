Santa Fe en QR concluyó con la presentación de trabajos estudiantiles

El Parque de la Locomotora fue el escenario del acto de cierre de la edición 2025 de Santa Fe en QR, un programa destinado a alumnos de escuelas primarias que combina investigación histórica con tecnología. Los contenidos elaborados se encuentran disponibles en la vía pública mediante códigos QRubicados en calles, monumentos, escuelas y espacios representativos de la ciudad.
En este marco, el intendente Juan Pablo Poletti subrayó la importancia de la experiencia educativa: “Lo que se hizo fue investigar sobre Sarmiento y poder en cada lugar simbólico de la ciudad de Santa Fe, donde está representado, poner un QR a donde esta investigación que hicieron los chicos y con eso puede enterarse de lo que los alumnos involucraron”.
Además, destacó el valor del trabajo conjunto: “Lo más importante es el trabajo en equipo entre la Secretaría de Educación, las escuelas provinciales, los alumnos, los docentes, los directivos y el compromiso de querer participar en una investigación de este tipo”.
Inclusión y aprendizaje con tecnología
La iniciativa contó con la participación de cinco instituciones, incluyendo la Escuela Especial N° 2012 Gral. San Martín y el Instituto Sarmiento, que sumaron ideas para retomar el proyecto.
Vecinos y familias participando y aprendiendo mediante la iniciativa.
El proyecto permite que los alumnos desarrollen habilidades investigativas y comunicativas, mientras aplican herramientas digitales para presentar sus resultados de manera interactiva, promoviendo un aprendizaje integral y participativo.
Estudiantes y familias protagonistas
Para la docente de la Escuela Sarmiento, María Beatriz Giménez, el entusiasmo de los jóvenes fue clave: “Los chicos lo hicieron muy bien y les gustó apostar a la nueva tecnología, para ellos saber que iban a estar en un QR y en su escuela fue maravilloso”.
Asimismo, destacó el rol de las familias en el proyecto: “Hoy en día tenemos que ayudar a nuestros niños a que apuesten a las nuevas tecnologías para estudiar, no solo para jugar… ellos saben que pueden hacer desde historia, las ciencias y todo lo que buscan lo tienen para investigar”.
Docentes y directivos acompañando a los chicos mientras presentan sus trabajos escolares.
Con los códigos QR instalados en distintos puntos de la ciudad, Santa Fe en QR facilita que vecinos y visitantes accedan a contenidos históricos de manera interactiva, reforzando la vinculación entre educación, comunidad y tecnología.
Dejanos tu comentario
