Qué dice el pronóstico del tiempo este sábado en la ciudad de Santa Fe

La jornada se presentará con cielo parcialmente nublado, temperaturas entre los 15° y 22°, vientos intensos y una tendencia a mejorar hacia la tarde.

Vientos intensos marcaron el inicio de la jornada en la ciudad. Crédito: Manuel Fabatía.
 10:08
Este sábado la ciudad de Santa Fe comenzó con cielo parcialmente nublado y condiciones algo inestables. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se registró la posibilidad de lluvias débiles, aunque con tendencia a mejorar a medida que avanzó la jornada.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima fue de 15° y la máxima alcanzará los 22°. El pasaje de un centro de baja presión sobre la región generó vientos moderados a regulares del oeste/suroeste, que estabilizarán el clima hacia el final del día.

Se espera que el cielo tienda a despejarse progresivamente y que las temperaturas comiencen a descender hacia el domingo.

Mejoría gradual en el clima hacia la tarde del sábado. Crédito: Guillermo Di Salvatore.Mejoría gradual en el clima hacia la tarde del sábado. Crédito: Guillermo Di Salvatore.

Durante la jornada, los vientos rotaron del noreste al oeste/noroeste y finalmente al sur/suroeste, provocando ráfagas que aportaron un ambiente ventoso en la región.

Las condiciones mejorarán de forma gradual y se mantendrán estables hacia el inicio de la próxima semana.

Pronóstico extendido

  • El domingo se presentará con cielo despejado o con leve nubosidad. La mínima será de 9° y la máxima de 23°, con vientos leves del oeste/suroeste.
  • Luego, el lunes tendrá cielo mayormente despejado y temperaturas en ascenso, con mínima de 12° y máxima de 26°. El viento será leve del sureste, rotando al noreste.
  • Finalmente, el martes se prevé cielo parcialmente nublado a nublado. La mínima será de 16° y la máxima de 24°, con vientos del noreste que rotarán al sureste.
CLIMA EXTENDIDO

