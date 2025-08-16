Santa Fe será sede de la 24ª Jornada Anual de la Escuela de Orientación Lacaniana: "Habitar un cuerpo, lo que habla y lo que no"

El sábado 23 de agosto, Santa Fe será el punto de encuentro para psicoanalistas, estudiantes y profesionales de distintas disciplinas que participarán de la XXIV Jornada Anual de la Escuela de Orientación Lacaniana (EOL).
La capital provincial recibirá a especialistas de todo el país para reflexionar sobre “Habitar un cuerpo, lo que habla y lo que no”. Habrá mesas clínicas, paneles interdisciplinarios y análisis de casos en ámbitos hospitalarios, judiciales y educativos. Inscripciones abiertas.
Bajo el lema “Habitar un cuerpo, lo que habla y lo que no”, la propuesta invitará a pensar y debatir sobre la manera en que vivimos, sentimos y construimos nuestro cuerpo, y cómo estas experiencias se cruzan con la clínica, la ley, la tecnología y la cultura actual.
La actividad se desarrollará desde las 9 horas en el Liceo Municipal “Antonio Fuentes del Arco” (Molino Marconetti), ubicado en calle 1º de Enero s/n, Dique II del Puerto de Santa Fe. La apertura contará con la participación de destacados referentes: Alejandra Glaze, Fabián A. Naparstek y Silvia E. Tendlarz (presidenta del Consejo Estatutario de la EOL Argentina).
La directora de la EOL Sección Santa Fe, Camila Candioti, explicó que la elección del tema responde a una inquietud actual:
“Siempre hay una discordancia con el cuerpo. Hay un cuerpo anatómico y un cuerpo subjetivo: el que sentimos y habitamos. Muchas veces el dolor persiste aunque la medicación sea la correcta. O las personas buscan marcar su cuerpo con tatuajes o piercings cuando las palabras no alcanzan. El psicoanálisis se interesa por esa construcción personal: cómo cada sujeto habita su cuerpo y lo hace propio”.
En este sentido, las jornadas abordarán la relación entre el cuerpo en psicoanálisis y el cuerpo para otras disciplinas como la medicina, el derecho o la comunicación, buscando puntos de encuentro y diferencias.
Uno de los espacios destacados será la mesa “Cuerpos desbordados”, donde tres psicoanalistas santafesinas compartirán casos y reflexiones sobre su trabajo en instituciones públicas: el ámbito penal, la atención hospitalaria de urgencias y el acompañamiento de personas con autismo.
Candioti destacó que la práctica del psicoanálisis en estos contextos plantea desafíos distintos a los del consultorio privado:
“En lo institucional muchas veces se pierde confidencialidad por la cantidad de intervenciones o por la dinámica grupal. En el consultorio, en cambio, la soledad del trabajo puede requerir apoyarse en otros. Queremos poner en diálogo estas realidades y pensar cómo actuar en cada caso”.
La mesa plenaria interdisciplinaria reunirá a una doctora en comunicación y una doctora en derecho para analizar cuestiones legales y tecnológicas vinculadas al cuerpo. Entre los temas a tratar se encuentran:
Qué dice el Código Civil y Comercial (que este año cumple 10 años) sobre la disposición del propio cuerpo.
Debates pendientes como la subrogación de vientre.
Derechos y limitaciones en intervenciones quirúrgicas según la edad y madurez del paciente.
Impacto de las nuevas tecnologías en la manera de vivir y extender el cuerpo: uso de pantallas en la infancia, virtualidad y acceso al conocimiento a través de internet y redes sociales.
Candioti subrayó que el psicoanálisis no se ubica “ni a favor ni en contra” de las tecnologías, sino que busca leer sus efectos y consecuencias:
“Nuestro interés es cómo cada persona vive y padece su cuerpo, y encontrar modos de que esa experiencia sea lo más vivible posible”.
Las jornadas están dirigidas a profesionales de la psicología, estudiantes y a toda persona interesada en la perspectiva que el psicoanálisis de orientación lacaniana ofrece frente a los desafíos actuales.
Las inscripciones ya están abiertas y se realizan a través de:
El formulario haciendo click aquí
Instagram y Facebook: @eolseccsantafe
Web: eolsantafe.com.ar
Correo electrónico: [email protected]
El encuentro promete ser un espacio de reflexión plural, con especialistas de distintas áreas y miradas, para pensar juntos cómo habitamos nuestro cuerpo en la actualidad.
