Santa Fe será sede de la 24ª Jornada Anual de la Escuela de Orientación Lacaniana: "Habitar un cuerpo, lo que habla y lo que no"

La capital provincial recibirá a especialistas de todo el país para reflexionar sobre “Habitar un cuerpo, lo que habla y lo que no”. Habrá mesas clínicas, paneles interdisciplinarios y análisis de casos en ámbitos hospitalarios, judiciales y educativos. Inscripciones abiertas.

Se va a hablar sobre cómo cada sujeto habita su cuerpo y lo hace propio
 10:20
Por: 

El sábado 23 de agosto, Santa Fe será el punto de encuentro para psicoanalistas, estudiantes y profesionales de distintas disciplinas que participarán de la XXIV Jornada Anual de la Escuela de Orientación Lacaniana (EOL).

Bajo el lema “Habitar un cuerpo, lo que habla y lo que no”, la propuesta invitará a pensar y debatir sobre la manera en que vivimos, sentimos y construimos nuestro cuerpo, y cómo estas experiencias se cruzan con la clínica, la ley, la tecnología y la cultura actual.

La actividad se desarrollará desde las 9 horas en el Liceo Municipal “Antonio Fuentes del Arco” (Molino Marconetti), ubicado en calle 1º de Enero s/n, Dique II del Puerto de Santa Fe. La apertura contará con la participación de destacados referentes: Alejandra Glaze, Fabián A. Naparstek y Silvia E. Tendlarz (presidenta del Consejo Estatutario de la EOL Argentina).

Profesionales de todo el país reunidos para debatir sobre la relación con el cuerpo.El encuentro promete ser un espacio de reflexión con especialistas de distintas áreas y miradas.

Un tema que interpela a todos: el cuerpo

La directora de la EOL Sección Santa Fe, Camila Candioti, explicó que la elección del tema responde a una inquietud actual:

“Siempre hay una discordancia con el cuerpo. Hay un cuerpo anatómico y un cuerpo subjetivo: el que sentimos y habitamos. Muchas veces el dolor persiste aunque la medicación sea la correcta. O las personas buscan marcar su cuerpo con tatuajes o piercings cuando las palabras no alcanzan. El psicoanálisis se interesa por esa construcción personal: cómo cada sujeto habita su cuerpo y lo hace propio”.

En este sentido, las jornadas abordarán la relación entre el cuerpo en psicoanálisis y el cuerpo para otras disciplinas como la medicina, el derecho o la comunicación, buscando puntos de encuentro y diferencias.

Mesas clínicas y experiencias

Uno de los espacios destacados será la mesa “Cuerpos desbordados”, donde tres psicoanalistas santafesinas compartirán casos y reflexiones sobre su trabajo en instituciones públicas: el ámbito penal, la atención hospitalaria de urgencias y el acompañamiento de personas con autismo.

Candioti destacó que la práctica del psicoanálisis en estos contextos plantea desafíos distintos a los del consultorio privado:

“En lo institucional muchas veces se pierde confidencialidad por la cantidad de intervenciones o por la dinámica grupal. En el consultorio, en cambio, la soledad del trabajo puede requerir apoyarse en otros. Queremos poner en diálogo estas realidades y pensar cómo actuar en cada caso”.

El cuerpo frente a la ley y la tecnología

La mesa plenaria interdisciplinaria reunirá a una doctora en comunicación y una doctora en derecho para analizar cuestiones legales y tecnológicas vinculadas al cuerpo. Entre los temas a tratar se encuentran:

Qué dice el Código Civil y Comercial (que este año cumple 10 años) sobre la disposición del propio cuerpo.

Debates pendientes como la subrogación de vientre.

Derechos y limitaciones en intervenciones quirúrgicas según la edad y madurez del paciente.

Impacto de las nuevas tecnologías en la manera de vivir y extender el cuerpo: uso de pantallas en la infancia, virtualidad y acceso al conocimiento a través de internet y redes sociales.

Candioti subrayó que el psicoanálisis no se ubica “ni a favor ni en contra” de las tecnologías, sino que busca leer sus efectos y consecuencias:

“Nuestro interés es cómo cada persona vive y padece su cuerpo, y encontrar modos de que esa experiencia sea lo más vivible posible”.

Convocatoria abierta

Las jornadas están dirigidas a profesionales de la psicología, estudiantes y a toda persona interesada en la perspectiva que el psicoanálisis de orientación lacaniana ofrece frente a los desafíos actuales.

Las inscripciones ya están abiertas y se realizan a través de:

El formulario haciendo click aquí

Instagram y Facebook: @eolseccsantafe

Web: eolsantafe.com.ar

Correo electrónico: [email protected]

El encuentro promete ser un espacio de reflexión plural, con especialistas de distintas áreas y miradas, para pensar juntos cómo habitamos nuestro cuerpo en la actualidad.

Videos

