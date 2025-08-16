Encuentro

Santa Fe será sede de la 24ª Jornada Anual de la Escuela de Orientación Lacaniana: "Habitar un cuerpo, lo que habla y lo que no"

La capital provincial recibirá a especialistas de todo el país para reflexionar sobre “Habitar un cuerpo, lo que habla y lo que no”. Habrá mesas clínicas, paneles interdisciplinarios y análisis de casos en ámbitos hospitalarios, judiciales y educativos. Inscripciones abiertas.