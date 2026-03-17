Una tradición de teatros del mundo: cómo fue el descenso de la araña del Teatro Municipal
El procedimiento permitió observar de cerca el minucioso trabajo de desmontaje, limpieza artesanal y revisión técnica de una de las estructuras más emblemáticas de la sala mayor, una tarea que combina conservación patrimonial y tradición cultural.
Santa Fe abrió al público el histórico descenso de la araña del Teatro Municipal. Crédito: Flavio Raina.
El tradicional ritual del “descenso de la araña” volvió a convocar la atención en la sala mayor del Teatro Municipal 1° de Mayo, en la ciudad de Santa Fe. La actividad, que combina tareas de mantenimiento con una fuerte carga simbólica, fue presentada como una oportunidad para acercar al público a uno de los íconos del edificio ubicado en San Martín 2020.
El intendente Juan Pablo Poletti destacó la decisión de permitir el acceso de vecinos a este proceso, poco habitual fuera de los grandes teatros del mundo. “Se abrió una inscripción para los que querían ver la bajada de la araña principal de la sala mayor del teatro, que se hace en los grandes teatros del mundo”, explicó.
El ritual marca el inicio de una nueva temporada de espectáculos. Crédito: Flavio Raina.
En ese sentido, detalló el minucioso trabajo que implica el procedimiento: “Se baja la araña completa y luego se saca cairel por cairel y se limpia de una manera totalmente artesanal, uno por uno, y luego se vuelve a armar”.
Además, remarcó el valor simbólico de la iniciativa: “Es un ritual que realmente nos pareció muy bueno que la ciudadanía lo pueda observar y por eso se abre el teatro”.
Minucioso trabajo de desmontaje, limpieza artesanal y revisión técnica.
Detallestécnicos yvalor histórico
Por su parte, la secretaria de Cultura, Luciana Ceresola, brindó precisiones sobre la magnitud de la estructura. “Esta araña pesa más de 350 kg, se desmonta la parte eléctrica, se baja por un sistema de poleas, tiene más de 12 metros de circunferencia y 40.000 caireles”, señaló.
También subrayó el carácter simbólico del evento: “Este ritual se realiza como un buen augurio de las obras teatrales, un buen año de espectáculos”.
Ceresola explicó además que esta tradición comenzó a consolidarse recientemente: “Lo que quisimos hacer dentro de los 120 años fue instaurar esta mística, este ritual que toda la gente espere”.
En cuanto a su historia, aclaró que la pieza no es original del teatro: “Cuando la bajamos por primera vez comenzamos una investigación y descubrimos que el corazón de la araña que hoy está en la sala mayor era el que estaba instalado en el hall”.
Un trabajo artesanal.
Un trabajo artesanal
La limpieza de la araña es un proceso delicado que puede extenderse por varios días. “La bajada propiamente dicha dura entre 30 y 40 minutos, pero la limpieza y la puesta en valor puede llevar entre 10 y 15 días”, indicó Ceresola.
Cada pieza es tratada cuidadosamente: los caireles se retiran, se lavan sin productos químicos y se secan de forma natural antes de volver a colocarse en su posición original.
“Una vez que se sube no se baja hasta el año siguiente, así que hay que tener muchísimas cosas en cuenta”, advirtió la funcionaria.
La estructura, de más de 350 kilos, fue bajada mediante un sistema de poleas. Crédito: Flavio Raina.
Obras ynuevalicitación
En paralelo, Poletti anunció avances en la puesta en valor del edificio. “La apertura de la licitación se va a hacer el primero de abril”, confirmó, y agradeció el respaldo provincial. En esta línea, explicó que incluirá múltiples intervenciones: “Va a ser una licitación de 400 millones de pesos, con obras de infraestructura, impermeabilización, retechado y trabajos en el interior”.
Asimismo, destacó la complejidad del proceso: “Las empresas que se presenten tienen que contar con especialistas en patrimonio y restauración de un teatro de 120 años”. Finalmente, reafirmó el objetivo de preservar el espacio: “Tenemos un teatro que es de los santafesinos y queremos cuidarlo”.