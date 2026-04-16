En la última sesión del Concejo Municipal de Santa Fe, llevada a cabo este jueves, se dio luz verde a dos proyectos de ordenanza que buscan dar respuesta a demandas en materia de seguridad urbana y bienestar social.
Santa Fe avanza en seguridad urbana y salud mental: aprobaron proyectos claves para la ciudad
Se trata de la creación de "Corredores Recreativos Seguros" para instituciones deportivas y sociales, y un programa de capacitación obligatoria en "Primeros Auxilios en Salud Mental" para trabajadores municipales. Las concejales Silvina Cian y Cecilia Battistutti destacaron el impacto social de ambas iniciativas.
Las iniciativas, impulsadas por las concejales Silvina Cian y Cecilia Battistutti, ponen el foco en la infraestructura de los clubes de barrio y en el abordaje integral de la salud mental en el ámbito laboral.
Corredores recreativos seguros para los clubes
El proyecto presentado por Silvina Cian busca institucionalizar el plan de "Camino Recreativo Seguro", extendiendo la experiencia de los entornos escolares hacia las instituciones deportivas y culturales. La iniciativa surge tras relevar que la ciudad cuenta con 198 clubes y 102 instituciones recreativas que movilizan a miles de niños, adultos y personas mayores diariamente.
"Aspiramos a mejorar los ingresos a las instituciones. El año pasado trabajamos con Cecilia Battistutti en entornos escolares con muy buena repercusión y ahora queremos hacer lo propio con los clubes", explicó Cian a CyD Litoral.
La concejal pidió específicamente al Ejecutivo Municipal priorizar cuatro sedes vinculadas a la logística de los Juegos Sudamericanos de septiembre: el Iacu Club, Regatas, Azopardo y El Quillá.
"Pedimos sendas peatonales, garitas de colectivo, iluminación y señalética para darle seguridad a los cientos de chicos que van a practicar deportes", enfatizó Cian y aseguró que los recursos para estas obras provendrán del Fondo de Movilidad.
Salud Mental: capacitaciones obligatorias
Por otro lado, el Concejo aprobó la creación de capacitaciones obligatorias en "Primeros Auxilios en Salud Mental" para el personal municipal. Cecilia Battistutti, autora de la norma, remarcó que el objetivo es brindar herramientas de "primera escucha" y detección temprana de problemáticas que puedan agravarse en el entorno de trabajo.
"Buscamos que el personal municipal pueda obtener herramientas para distinguir indicios de padecimiento mental y conocer protocolos de actuación", señaló Battistutti. La concejal subrayó que la iniciativa no implica crear áreas nuevas, sino fortalecer el trabajo que ya realiza Salud Laboral y el gremio ASOEM, priorizando a quienes atienden al público y a las áreas sociales.
"Cuatro de cada diez argentinos en edad laboral manifiestan síntomas de estrés. Buscamos generar espacios más empáticos y que la licencia laboral no sea la única salida; a veces son necesarios ajustes razonables en la demanda de trabajo antes de que el sistema expulse a la persona", expresó Battistutti.
"Estamos armando un taller para acercarlo a comercios e industrias que crean necesaria esta herramienta, para que todos podamos obtener mejores recursos de abordaje comunitario", concluyó.