Sesión en el Concejo Municipal

Santa Fe avanza en seguridad urbana y salud mental: aprobaron proyectos claves para la ciudad

Se trata de la creación de "Corredores Recreativos Seguros" para instituciones deportivas y sociales, y un programa de capacitación obligatoria en "Primeros Auxilios en Salud Mental" para trabajadores municipales. Las concejales Silvina Cian y Cecilia Battistutti destacaron el impacto social de ambas iniciativas.