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Se autorizaron los aumentos en el boleto interurbano de Santa Fe

Desde el gobierno de Santa Fe se habilitó el incremento en las tarifas en el servicio de autotransporte de pasajeros de media y larga distancia.

Terminal de Ómnibus de la ciudad de Santa Fe. Crédito: Guillermo Di SalvatoreTerminal de Ómnibus de la ciudad de Santa Fe. Crédito: Guillermo Di Salvatore
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Desde el gobierno de la provincia de Santa Fe se habilitó el incremento en las tarifas en el servicio de autotransporte de pasajeros de media y larga distancia.

La autorización para el boleto interurbano santafesino se oficializó este martes 3 de noviembre a través del Decreto N° 2351/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Terminal de Ómnibus de la ciudad de Santa Fe. Crédito: Manuel FabatíaTerminal de Ómnibus de la ciudad de Santa Fe. Crédito: Manuel Fabatía

La disposición lleva las firmas del gobernador Maximiliano Pullaro, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y el titular de Economía, Pablo Olivares.

Entre sus principales modificaciones, fija una tarifa mínima de $2.345 por pasajero, IVA incluido, y actualiza los valores que sirven de base para calcular el costo de los viajes.

Por qué aumentó el boleto interurbano

Para determinar el nuevo esquema, la Secretaría de Transporte y Logística utilizó un sistema de análisis de costos desarrollado por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte (CENT) y el Grupo de Estudio sobre Transporte (GETRANS).

Imagen ilustrativa. Casa de Gobierno de Santa Fe. Crédito: Fernando NicolaImagen ilustrativa. Casa de Gobierno de Santa Fe. Crédito: Fernando Nicola

En los considerandos del Decreto, el Ejecutivo provincial señala que desde abril, cuando se registró el anterior aumento del boleto del 30,57%, ratificado en el Decreto 710/2026, se produjeron nuevas variaciones en los gastos que deben afrontar las empresas.

Entre los factores señalados se destacan los incrementos en mano de obra, chasis, carrocerías, lubricantes, neumáticos y repuestos. A este escenario se suma la eliminación del Fondo Compensador del Interior por parte del Gobierno nacional y la ratificación del recorte de subsidios.

Desde el Ejecutivo argumentan que el impacto sobre la estructura de costos de las empresas imposibilita cubrir los gastos actuales con el boleto vigente, por lo que consideran indispensable actualizar el cuadro tarifario para garantizar la operatividad del servicio.

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