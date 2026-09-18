La Fuente de la Cordialidad volvió a funcionar y recuperó el movimiento de agua que caracteriza a uno de los monumentos más reconocibles del ingreso a la ciudad de Santa Fe.
La Fuente de la Cordialidad volvió a funcionar tras la reparación del motor
El tradicional monumento ubicado en el ingreso a la ciudad de Santa Fe había quedado fuera de servicio por un desperfecto. El municipio había informado que el motor estaba en reparación. Este jueves, la fuente volvió desplegar sus aguas danzantes.
El desperfecto había sido informado días atrás, cuando la fuente se encontraba fuera de servicio debido a una falla en el motor. En ese momento, desde la Municipalidad habían explicado: “La semana pasada se quemó el motor por un desperfecto. Ya está en reparación pero aún no hay fecha de reinstalación del motor”.
Finalmente, los trabajos concluyeron y el sistema fue puesto nuevamente en funcionamiento. Así, la fuente ubicada junto al Puente Oroño recuperó su tradicional imagen, en un sector de la ciudad por el que circulan diariamente vecinos y visitantes.
"Lo que se hizo fue la reparación del motor que se había averiado por una pérdida de agua al interior de la sala de máquinas", informó este viernes el municipio. Además, "se realizaron trabajos en la sala de máquinas y el refuerzo de las cañerías y estructuras".
La reparación se produjo durante una semana de particular movimiento en Santa Fe, a raíz de la realización de los Juegos Suramericanos 2026, que convocan a atletas y delegaciones de distintos países.
La Fuente de la Cordialidad es uno de los símbolos históricos de la ciudad. Tras distintos períodos de deterioro y reparaciones, en los últimos años fue sometida a trabajos de puesta en valor para recuperar tanto su sistema hidráulico como sus elementos ornamentales.
Con la reparación del motor, el agua volvió a correr y la fuente recuperó su funcionamiento habitual.