Colastiné Sur: los vecinos de la zona sin defensas comenzaron a autoevacuarse ante la crecida del río

En el sector de calle Puerto Obligado, al norte de la ruta nacional 168 y cerca del Club de Caza y Pesca, los residentes y propietarios de casas de fin de semana retiran sus pertenencias y trasladan sus casas rodantes hacia terrenos más altos. Aunque el agua todavía no llegó a las viviendas, temen que el avance del río interrumpa el acceso al lugar. Reclaman trabajos preventivos, asistencia y mayor seguridad.

Esta vivienda todavía resiste, pero en breve le llegará el agua. Fernando Nicola.

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El humedal del Paraná, en su brazo del Colastiné. Fernando Nicola.

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El bañado de Colastiné Sur, cargado, a punto de inundarlo todo. Fernando Nicola.

Así estaba este lunes el Colastiné, imponente afluente del Paraná. Fernando Nicola.

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Otra vista del límite norte de Colastiné Sur. Fernando Nicola.

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El agua amenazante, en Colastiné Sur. Fernando Nicola.

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