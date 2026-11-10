La ciudad de Santa Fe atraviesa este martes una tarde con actividad eléctrica y un aumento progresivo de la nubosidad.
Relámpagos y aumento de la nubosidad en Santa Fe: qué dice el pronóstico para las próximas horas
El pronóstico del CIM-UNL anticipa más nubosidad, actividad eléctrica y posibles lluvias débiles en Santa Fe durante la noche y la madrugada del miércoles.
Según el pronóstico del Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM) de la Facultad de Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), se espera la posibilidad de lluvias débiles hacia la noche y, principalmente, durante la madrugada del miércoles.
Ingreso de aire cálido y húmedo
El organismo explicó que el ingreso de aire cálido y húmedo a la región está provocando una inestabilización gradual de las condiciones meteorológicas. Aunque la jornada comenzó mayormente soleada, el cielo se irá cubriendo con el avance de las horas.
Para lo que resta de este martes, se prevé cielo mayormente despejado a parcialmente nublado, con condiciones estables a relativamente estables y temperaturas en gradual ascenso.
Comportamiento y rotación del viento
En cuanto al viento, soplará leve a moderado del este/noreste, rotará al norte/noreste y luego cambiará al sector sur/sureste, con intensidad moderada.
De esta manera, el panorama meteorológico en Santa Fe anticipa una noche con mayor presencia de nubes y la posibilidad de precipitaciones débiles, mientras que el período de mayor probabilidad de lluvias se extenderá hacia las primeras horas del miércoles.