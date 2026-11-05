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Desde la costa santafesina

Santa Fe, entre el cielo y el agua: una postal imponente

Desde Alto Verde, un video muestra la capital provincial desde otra perspectiva. El agua, la vegetación de la costa y el perfil urbano componen un paisaje que refleja el vínculo de Santa Fe con su entorno natural.

Santa Fe se recorta entre la laguna y el cielo, con una vista amplia de Alto Verde hoy. Foto: Fernando nicolaSanta Fe se recorta entre la laguna y el cielo, con una vista amplia de Alto Verde hoy. Foto: Fernando nicola
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El paisaje santafesino ofrece estos días una imagen particular. Desde la laguna de Alto Verde, la ciudad aparece rodeada de agua, con sus edificios y construcciones recortándose sobre el horizonte y una extensa superficie que se funde con el cielo.

El video permite observar la capital provincial desde otra perspectiva, con el agua como protagonista y el entorno natural que forma parte de su identidad. Una vista que se aleja de las postales habituales del centro y muestra la convivencia entre la ciudad y el paisaje de la costa.

Santa Fe mantiene un vínculo estrecho con ríos, lagunas y riachos. Esa geografía, que forma parte de la vida cotidiana de sus habitantes, también ofrece panorámicas singulares, especialmente cuando el nivel del agua modifica el paisaje y amplía la presencia de la naturaleza alrededor de la ciudad.

Una vista que permite apreciar cuánto forma parte el agua del paisaje santafesino. Desde Alto Verde, la ciudad se descubre desde un ángulo diferente, con la costa y el perfil urbano como protagonistas de una misma imagen.

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