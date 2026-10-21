El MaCA (Museo a Cielo Abierto) del Cementerio Municipal de Santa Fe participará de una nueva edición de La Noche de los Museos con visitas guiadas, música en vivo, intervenciones teatrales, una muestra fotográfica y la apertura exclusiva de panteones históricos.
El MaCA abrirá panteones históricos y ofrecerá recorridos, música y teatro
El Cementerio Municipal de Santa Fe ofrecerá una velada de historia, arte y patrimonio este sábado 24 de octubre, de 19 a 22.30, con entrada libre y gratuita.
La propuesta se desarrollará el sábado 24 de octubre, de 19 a 22.30, en Blas Parera 5201. Durante la jornada, el público podrá descubrir el patrimonio histórico y arquitectónico del cementerio, junto con distintas expresiones artísticas y documentos que forman parte de la memoria de la ciudad.
Recorridos y música en vivo
El cronograma comenzará a las 19 con el primer recorrido guiado por el patrimonio histórico y arquitectónico del cementerio. A las 20 se presentará el Coro Canto Libre, con más de 30 voces en escena, mientras que a las 21 se realizará el segundo y último recorrido de la noche.
Las representaciones escénicas e históricas incluirán caracterizaciones y breves semblanzas de emblemáticas figuras santafesinas, como Marcial Candioti, Nicasio Oroño y la nadadora olímpica Adriana Camelli. También habrá una experiencia sonora interactiva en la tumba parlante de Victorino De Carolis, con un audio del epitafio de su autoría.
Aperturas y exposiciones
Entre los espacios que abrirán de manera exclusiva se encuentran el sótano del Oratorio del Cementerio, el Panteón de la Logia Armonía y el Panteón de la Policía de Santa Fe. La propuesta también permitirá acceder a diversos panteones privados y sociales.
Las exposiciones incluirán una muestra fotográfica de los distintos plenilunios realizados en el MaCA y una exhibición de arte fúnebre, con candelabros, floreros y placas ornamentales de época. El Archivo Histórico expondrá libros de registros documentales del cementerio a partir de finales de 1890.
La jornada reunirá experiencias al aire libre, arte fúnebre, música, archivo documental, memoria e historia en un mismo lugar. La entrada será libre y gratuita para todo público.