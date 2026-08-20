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Lluvia en Santa Fe: cuánto se acumuló este jueves en distintos puntos de la ciudad

Las precipitaciones dejaron diferentes registros en Los Polígonos, el Centro y Alto Verde, mientras la Municipalidad difundió los acumulados recientes en la capital santafesina.

El sistema de drenaje de Santa Fe fue monitoreado durante el episodio de lluvias.El sistema de drenaje de Santa Fe fue monitoreado durante el episodio de lluvias.
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Tras las intensas precipitaciones registradas desde la madrugada de este jueves, la Municipalidad de Santa Fe informó los registros de lluvia acumulada y brindó detalles sobre el funcionamiento del sistema de drenaje.

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Cuánto llovió en Santa Fe

De acuerdo con los datos correspondientes a este jueves 20 de agosto de 2026, hasta las 7:30, los registros fueron los siguientes:

  • Los Polígonos: 8,50 mm
  • Centro: 5,25 mm
  • Delegación Alto Verde: 8,25 mm

La mayor intensidad de lluvia alcanzó los 8,00 mm/h en Los Polígonos, a las 00:50.

En cuanto al viento, la ráfaga máxima registrada fue de 13,1 km/h, con dirección sur, en la Delegación Alto Verde, a las 2:45.

Las precipitaciones se extendieron durante la madrugada en distintos sectores.Las precipitaciones se extendieron durante la madrugada en distintos sectores.

El acumulado de los últimos días

Al considerar las precipitaciones registradas durante los días 17, 18, 19 y 20 de agosto de 2026, hasta las 7:30, los acumulados alcanzaron:

  • Los Polígonos: 36,50 mm
  • Centro: 25,25 mm
  • Delegación Alto Verde: 30,75 mm

Los datos corresponden a los registros actualizados por la Municipalidad de Santa Fe durante la jornada de este jueves.

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