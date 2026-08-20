Tras las intensas precipitaciones registradas desde la madrugada de este jueves, la Municipalidad de Santa Fe informó los registros de lluvia acumulada y brindó detalles sobre el funcionamiento del sistema de drenaje.
Lluvia en Santa Fe: cuánto se acumuló este jueves en distintos puntos de la ciudad
Las precipitaciones dejaron diferentes registros en Los Polígonos, el Centro y Alto Verde, mientras la Municipalidad difundió los acumulados recientes en la capital santafesina.
Cuánto llovió en Santa Fe
De acuerdo con los datos correspondientes a este jueves 20 de agosto de 2026, hasta las 7:30, los registros fueron los siguientes:
- Los Polígonos: 8,50 mm
- Centro: 5,25 mm
- Delegación Alto Verde: 8,25 mm
La mayor intensidad de lluvia alcanzó los 8,00 mm/h en Los Polígonos, a las 00:50.
En cuanto al viento, la ráfaga máxima registrada fue de 13,1 km/h, con dirección sur, en la Delegación Alto Verde, a las 2:45.
El acumulado de los últimos días
Al considerar las precipitaciones registradas durante los días 17, 18, 19 y 20 de agosto de 2026, hasta las 7:30, los acumulados alcanzaron:
- Los Polígonos: 36,50 mm
- Centro: 25,25 mm
- Delegación Alto Verde: 30,75 mm
Los datos corresponden a los registros actualizados por la Municipalidad de Santa Fe durante la jornada de este jueves.