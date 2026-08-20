La mañana de este jueves 20 de agosto encuentra a la ciudad de Santa Fe con lluvia débil, cielo cubierto y mucha humedad. A eso se suman calzadas húmedas y resbaladizas en distintos puntos de la provincia, obras que generan desvíos y cortes programados de energía en diferentes sectores de la capital.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este jueves 20 de agosto
En menos de cinco minutos, esta guía reúne el pronóstico del tiempo, el estado de las rutas y accesos, los principales desvíos, las zonas con cortes programados de energía y quiénes tienen pagos disponibles. T
Por eso, antes de salir, conviene mirar el panorama completo y anticipar posibles demoras.
Clima: lluvia durante la mañana y mejora hacia la noche
Santa Fe comenzó el jueves con 10,2°C, cielo cubierto y lluvia débil. La humedad alcanzaba el 98%, la presión atmosférica era de 1013 hPa y el viento soplaba del sudoeste a 12 km/h. La visibilidad se ubicaba en 9 kilómetros.
Durante la mañana se mantiene la posibilidad de lluvias, con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%. La temperatura mínima prevista es de 9°C.
Por la tarde todavía podrían registrarse lluvias aisladas, aunque con una probabilidad menor, de entre 10% y 40%. La máxima llegará a 18°C.
Hacia la noche se espera una mejora de las condiciones, con cielo algo nublado y sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura rondará los 13°C.
El viento tendrá predominio del sur y sudoeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.
¿Conviene salir con abrigo?
Sí. Aunque la máxima llegará a 18°C, la mañana será fría y húmeda y estará acompañada por lluvia. Para quienes salgan temprano, lo más conveniente es llevar abrigo y protección para el agua.
Además, si el traslado es en vehículo, hay que tener en cuenta que las precipitaciones pueden reducir la adherencia de los neumáticos y aumentar la distancia necesaria para frenar.
Pronóstico extendido: el viernes tendrá entre 8°C y 17°C; el sábado será el día más frío del fin de semana, con 5°C de mínima y 16°C de máxima, mientras que el domingo se esperan 6°C y 16°C.
Tránsito: rutas mojadas, desvíos y atención en los accesos
La lluvia también es uno de los principales factores que habrá que tener en cuenta para circular este jueves.
La Agencia Provincial de Seguridad Vial informó que las rutas y accesos de las regiones centro y norte presentan calzadas húmedas y resbaladizas, además de banquinas inestables por la presencia de lluvias y lloviznas. En sectores del sur provincial también se registran bancos de neblina leves que reducen la visibilidad.
La recomendación es reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos, evitar maniobras bruscas y circular con las luces encendidas.
Si viajás hacia Santo Tomé
En la RN 11, por las obras del nuevo puente carretero Santa Fe-Santo Tomé, funciona un desvío en la mano hacia Santo Tomé, a la altura del distribuidor de CILSA.
En ese tramo, la calzada que conduce hacia Santa Fe funciona temporalmente con doble sentido durante unos 200 metros. El cambio puede generar demoras mayores a las habituales.
Si no es imprescindible utilizar ese corredor, se recomienda considerar como alternativa la Autopista Santa Fe-Rosario.
Si circulás por la RN AO12
Continúan los trabajos de reparación de calzada en el intercambiador de la RN AO12 con la Autopista Rosario-Buenos Aires. Durante la jornada habrá cortes progresivos en distintos sectores a medida que avancen las tareas.
También se mantiene el corte total en la intersección con la RN 34, debido a las obras de mantenimiento vial entre Ricardone y Roldán.
Los vehículos pesados que se dirijan al Parque Industrial de Roldán deberán ingresar por AO12 y RN 1V 09. Además, está prohibida la circulación de camiones entre RN 1V 09 y RN 34, salvo aquellos que tengan como destino ese parque industrial.
Si vas a circular por rutas provinciales
Hay trabajos de pavimentación, repavimentación, rotondas y puentes en distintos corredores de la provincia. Entre los sectores alcanzados se encuentran las rutas 10-s, 31, 91, 2, 96, 7-s, 10, 21, 13, 23, 39, 1, 5, 6 y 41-s.
Con lluvia, estos sectores pueden presentar demoras adicionales.
Cortes de luz: ocho zonas de Santa Fe tendrán interrupciones
La Empresa Provincial de la Energía informó cortes programados para este jueves debido a trabajos de mantenimiento y mejoras.
Los sectores y horarios previstos son:
08:00 a 12:00: Ruta Nacional 168, De La Salle, Soria y Callejón 3.
08:00 a 12:00: Colastiné Sur, desde RN 168 hasta Club de Caza y Pesca.
08:30 a 12:30: Azopardo, Gaboto, Alberti y Zeballos.
09:00 a 11:00: avenida Facundo Zuviría, French, Padre Genesio y Estrada.
09:00 a 13:00: Lamadrid, Rosso, Cristo Obrero y Las Piedras.
09:30 a 11:30: Piedrabuena, Herrera, Acosta y Padre Bunting, en Alto Verde.
09:30 a 11:30: RN 168, E. López, De La Salle y De Petre.
10:00 a 14:00: avenida Perón, Juan del Campillo, Estrada y pasaje Irala.
Si vivís o trabajás en alguno de estos sectores, conviene cargar previamente celulares, notebooks y otros equipos que necesiten electricidad.
ANSES: quiénes cobran este jueves
Este jueves 20 de agosto, según el calendario de pagos consignado en la información de servicio, cobran:
Jubilaciones y pensiones mínimas: DNI terminado en 7.
AUH: DNI terminado en 7.
Asignación Familiar por Hijo: DNI terminado en 7.
Asignación por Embarazo: DNI terminado en 7.
Becas Progresar: DNI terminados en 8 y 9.
También continúan disponibles dentro de sus ventanas de pago correspondientes las Asignaciones de Pago Único y las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas.
Para confirmar la fecha y el lugar exactos de cobro, ANSES dispone de la consulta de prestaciones y pagos a través de Mi ANSES.
También puede interesarte
La lluvia y las condiciones de circulación hacen que hoy sea especialmente importante salir con tiempo. Si el viaje implica atravesar el área metropolitana, conviene prever demoras en la RN 11 hacia Santo Tomé y prestar atención a los sectores donde hay trabajos viales.
También es importante tener presente que la Autopista Santa Fe-Rosario registra precipitaciones de distinta intensidad en algunos sectores del corredor, por lo que quienes deban viajar deben circular con precaución.
En la ciudad, quienes tengan un corte programado de EPE deberían revisar el horario correspondiente a su zona antes de comenzar la jornada.
Antes de salir: el checklist de este jueves
Clima: lluvia débil durante la mañana y posibles lluvias aisladas por la tarde.
Abrigo: sí, especialmente si salís temprano.
Tránsito: circular con precaución por calzadas húmedas.
Puente Carretero: hay desvíos y circulación en doble sentido en un tramo de la RN 11.
Rutas: atención a neblina, banquinas inestables y sectores con obras.
Cortes de luz: revisar si tu domicilio está incluido en alguno de los ocho sectores programados.
Agua: no hay un parte oficial de ASSA verificado que permita informar cortes específicos para este jueves.
ANSES: DNI terminados en 7 tienen pagos previstos; Progresar, terminados en 8 y 9.
Qué llevar: paraguas o piloto, abrigo y, si vas en vehículo, documentación y luces en condiciones.
Qué evitar: circular a alta velocidad, realizar maniobras bruscas o salir sin contemplar posibles demoras.
Recomendación del día: si tenés que viajar, salí con algunos minutos de anticipación y consultá el estado de la ruta antes de emprender el recorrido.