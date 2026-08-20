Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Rutas y accesos de la provincia
RN AO12: cortes progresivos y desvíos por obras
En la RN AO12, continúan los trabajos de reparación de calzada en el intercambiador con la Autopista Rosario-Buenos Aires. Durante la jornada se realizarán cortes progresivos en distintos sectores, según el avance de las tareas.
Los lugares de trabajo estarán señalizados y contarán con banderilleros. Se recomienda prever demoras y respetar las indicaciones del personal vial.
Además, continúa el corte total en la intersección con la RN 34, debido a las obras de mantenimiento vial entre Ricardone y Roldán.
Para los vecinos de los barrios ubicados al norte y sur de la AO12 se mantienen desvíos habilitados exclusivamente para vehículos livianos. El tránsito pesado que se dirija al Parque Industrial de Roldán deberá ingresar únicamente por AO12 y RN 1V 09.
También está prohibida la circulación de camiones por la AO12 entre RN 1V 09 y RN 34, excepto aquellos que tengan como destino el Parque Industrial de Roldán.
RN 11: cambios de circulación por las obras del nuevo puente
En la RN 11, entre Santa Fe y Santo Tomé, comenzó a funcionar un nuevo desvío debido a la construcción del nuevo puente carretero y sus accesos.
El desvío afecta la mano hacia Santo Tomé, a la altura del distribuidor de CILSA, en la cabecera santafesina. En ese sector, la calzada que conduce hacia Santa Fe funciona en doble sentido durante unos 200 metros.
Desde el organismo vial solicitaron extremar la precaución y anticiparon que podrían registrarse demoras superiores a las habituales. Como alternativa, se recomienda considerar la Autopista Rosario-Santa Fe.
Obras que pueden afectar la circulación
También continúan distintos trabajos de pavimentación, repavimentación, construcción de rotondas y puentes en rutas provinciales.
Entre los sectores con obras se encuentran la Ruta 10-s, Ruta 31, Ruta 91, Ruta 2, Ruta 96, Ruta 7-s, Ruta 10, Ruta 21, Ruta 13, Rutas 23 y 39, Ruta 1, Ruta 5, Ruta 6 y Ruta 41-s.
Además, hay trabajos en rotondas de las rutas nacionales y provinciales, entre ellas las ubicadas en Venado Tuerto, Esperanza, Miguel Torres, Carlos Pellegrini y Arrufó.
También continúan obras sobre puentes en distintos puntos de la provincia, entre ellos la Ruta 98-s, Ruta 4, Ruta 39, Ruta 32 y el nuevo puente carretero de la RN 11 entre Santa Fe y Santo Tomé.
Agencia Provincial de Seguridad Vial
Las rutas y accesos de las regiones centro y norte continúan con lluvias y lloviznas que provocan calzadas húmedas y resbaladizas. Disminuir la velocidad, circular con precaución.