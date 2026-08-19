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Alerta amarilla por lluvias en cinco provincias para este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional prevé precipitaciones persistentes y acumulados de hasta 70 milímetros, mientras que en la cordillera de Chubut podría nevar en las zonas más altas.

El SMN emitió una alerta amarilla para Santa Fe y otras cuatro provincias.El SMN emitió una alerta amarilla para Santa Fe y otras cuatro provincias.
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para este miércoles 19 de agosto en distintas zonas de Formosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes y Chubut.

En las provincias del noreste, el aviso estará vigente durante la tarde y la noche, con lluvias persistentes y acumulados que podrían ser importantes. En la cordillera de Chubut, en tanto, la advertencia se extenderá durante la noche y no se descarta la presencia de nieve en los sectores más altos.

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Qué se espera en el noreste

El SMN pronosticó lluvias persistentes de intensidad variable para sectores de Formosa, Chaco, Santa Fe y Corrientes durante la tarde y la noche.

En Santa Fe y Corrientes, el alerta continuará vigente hasta la mañana del jueves. Los acumulados previstos se ubican entre 40 y 70 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.

Las zonas bajo alerta amarilla por lluvia.Las zonas bajo alerta amarilla por lluvia.

Las condiciones meteorológicas podrían mantenerse durante varias horas, por lo que se recomienda prestar atención a las actualizaciones oficiales del organismo.

Lluvias y posibilidad de nieve en Chubut

En la zona cordillerana de Chubut, el alerta amarilla regirá durante la noche. El pronóstico contempla precipitaciones persistentes de variada intensidad.

Los valores de lluvia acumulada se estiman entre 15 y 35 milímetros, aunque también podrían registrarse valores superiores de manera puntual.

Además, en las áreas más elevadas de la cordillera existe la posibilidad de que las precipitaciones se produzcan en forma de nieve.

La zona cordillerana de Chubut, bajo alerta amarilla por lluvia.La zona cordillerana de Chubut, bajo alerta amarilla por lluvia.

Qué implica la alerta amarilla

La alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos que pueden generar inconvenientes o interrupciones momentáneas de actividades.

Ante la evolución del tiempo, el SMN recomienda consultar las actualizaciones del pronóstico y los avisos oficiales correspondientes a cada zona.

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