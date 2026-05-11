Pronóstico

Lunes frío, con neblina por la mañana y una máxima de 17°C

El inicio de semana en la capital santafesina estará marcado por temperaturas bajas durante las primeras horas del día, aunque con buenas condiciones y cielo despejado hacia la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un leve ascenso térmico para los próximos días.