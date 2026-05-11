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Lunes frío, con neblina por la mañana y una máxima de 17°C

El inicio de semana en la capital santafesina estará marcado por temperaturas bajas durante las primeras horas del día, aunque con buenas condiciones y cielo despejado hacia la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un leve ascenso térmico para los próximos días.

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La ciudad de Santa Fe comenzó este lunes 11 de mayo con una temperatura de 3,1°C, cielo despejado y altos niveles de humedad, según los datos oficiales. El frío se hizo sentir especialmente durante la madrugada y primeras horas de la mañana, en una jornada que tendrá amplitud térmica y condiciones estables.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la mañana estará acompañada por neblinas y temperaturas cercanas a los 7°C. Sin embargo, con el correr de las horas el cielo permanecerá despejado y la máxima alcanzará los 17°C durante la tarde.

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El viento soplará del sector norte y noroeste entre 13 y 22 kilómetros por hora durante gran parte del día, favoreciendo un leve ascenso de la temperatura y mejores condiciones de estabilidad.

La humedad continúa elevada, con registros cercanos al 97%, mientras que la visibilidad se mantiene en 12 kilómetros. No se esperan precipitaciones durante toda la jornada y la probabilidad de lluvias es nula para mañana, tarde y noche.

Además, el amanecer se produjo a las 7.41 y el atardecer será a las 18.17, en una época del año donde los días continúan acortándose y las mañanas frías se vuelven cada vez más frecuentes en la región.

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Pronóstico extendido

Para los próximos días, el organismo nacional prevé una continuidad del tiempo estable y temperaturas moderadamente frescas por las mañanas, aunque con tardes más agradables.

Martes: mínima de 6°C y máxima de 19°C. Cielo mayormente estable y ambiente fresco al amanecer.

Miércoles: mínima de 9°C y máxima de 18°C. Jornada templada, con nubosidad variable y sin lluvias previstas.

Jueves: mínima de 11°C y máxima de 20°C. Se espera un paulatino ascenso térmico y condiciones agradables durante la tarde.

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