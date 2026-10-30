En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este viernes 30 de octubre

La jornada de este viernes 30 de octubre estará marcada por las tormentas fuertes y un alerta amarillo del Servicio Meteorológico Nacional. Además, habrá interrupciones programadas de energía en distintos barrios, modificaciones en el tránsito entre Santa Fe y Santo Tomé y desvíos de colectivos por una actividad de la UNL.