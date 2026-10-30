¿Tenés que salir a trabajar, llevar a los chicos a la escuela o hacer trámites? En menos de cinco minutos podés conocer las condiciones del tiempo, los principales inconvenientes para circular, dónde habrá cortes de luz y qué cuestiones conviene tener en cuenta para organizar el día en la ciudad de Santa Fe y alrededores.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este viernes 30 de octubre
La jornada de este viernes 30 de octubre estará marcada por las tormentas fuertes y un alerta amarillo del Servicio Meteorológico Nacional. Además, habrá interrupciones programadas de energía en distintos barrios, modificaciones en el tránsito entre Santa Fe y Santo Tomé y desvíos de colectivos por una actividad de la UNL.
Clima en Santa Fe: alerta amarillo por tormentas fuertes
El viernes comenzó con condiciones de inestabilidad en la ciudad de Santa Fe. A las 6, los registros del Servicio de Hidrografía Naval indicaban una temperatura de 14,9°C, cielo parcialmente nublado, humedad del 94%, presión atmosférica de 1010,1 hPa y viento norte a 15 km/h. La visibilidad era de 12 kilómetros.
El dato más importante para quienes tienen actividades fuera de casa es que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene un alerta amarillo por tormentas para la jornada.
Según el pronóstico oficial actualizado a las 5.49, durante la mañana se esperan tormentas fuertes, con una temperatura aproximada de 22°C y una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%.
La inestabilidad continuará durante la tarde, cuando la temperatura máxima llegará a los 28°C. Hacia la noche se espera una mejora, con cielo parcialmente nublado, 19°C y sin precipitaciones previstas.
El viento soplará del norte durante la primera parte del día, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Por la noche rotará al noreste y podría alcanzar entre 13 y 22 km/h.
¿Conviene salir con abrigo?
No será necesario llevar abrigo pesado. La temperatura irá en aumento y alcanzará los 28°C durante la tarde. Sin embargo, conviene llevar paraguas o impermeable y tener en cuenta que las tormentas pueden modificar las condiciones de circulación.
Pronóstico extendido
- Sábado: mínima de 16°C y máxima de 28°C.
- Domingo: mínima de 18°C y máxima de 25°C.
- Lunes: mínima de 17°C y máxima de 28°C.
Tránsito en Santa Fe: qué pasa en el Puente Carretero y las rutas
Las condiciones meteorológicas y las obras viales obligan a prestar especial atención al momento de circular. El informe de tránsito provincial de este viernes advierte sobre calzadas húmedas en el sur de Santa Fe y banquinas inestables como consecuencia de las lluvias recientes.
Para quienes se desplazan entre Santa Fe y Santo Tomé, el principal punto a considerar son los cambios de circulación en el Puente Carretero.
Puente Carretero: desvíos entre Santa Fe y Santo Tomé
Por la construcción del nuevo puente y sus accesos, continúan las modificaciones en la circulación.
- En Santo Tomé, quienes utilizan habitualmente el sector intervenido de avenida 7 de Marzo deben desviarse por Maciá, Colón y Mitre.
- En la cabecera santafesina, quienes circulan hacia Santa Fe deben utilizar la traza norte recientemente construida.
- La mano hacia Santo Tomé funciona con doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
Si viajás entre ambas ciudades, salí con tiempo adicional, respetá la señalización y seguí las indicaciones del personal policial.
Como alternativa para evitar las demoras, se puede considerar la Autopista Rosario-Santa Fe.
Ruta Provincial 1: precaución por animales en la calzada
En el norte provincial, la crecida del río Paraná genera complicaciones en distintos sectores de la RP 1. El traslado de ganado ante el avance del agua puede provocar la presencia de animales y personas sobre la calzada o en sus inmediaciones.
Si tenés que circular por esta ruta:
- Reducí la velocidad.
- Mantené distancia de seguridad.
- Evitá sobrepasos riesgosos.
- Prestá atención a los animales.
- Respetá las indicaciones del personal que trabaja en la zona.
RN A012: corte entre Ricardone y la vieja ruta 9
Continúa interrumpido el tránsito para todo tipo de vehículos en la Ruta Nacional A012, entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja ruta 9.
Los desvíos se realizan en los cruces de la A012 con la RN 34 y la RP 25. Quienes deban circular por ese sector tienen que prever demoras y respetar las indicaciones viales.
Cortes y desvíos de colectivos en Santa Fe
Este viernes, entre las 9.30 y las 11.30 aproximadamente, habrá interrupciones de tránsito por la Cruzada de Medicina 2026.
La actividad comenzará frente al Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral (Bulevar Pellegrini 2750) y continuará con una marcha hacia Ciudad Universitaria, en sentido oeste-este, a través del Puente Colgante.
La zona afectada comprende bulevar Pellegrini, entre el Rectorado y el Puente Oroño.
Durante los cortes se modificarán los recorridos de estas líneas:
- Línea 9 (vuelta): Güemes, Ituzaingó, Vélez Sarsfield, bulevar Gálvez y recorrido habitual.
- Línea 13 (vuelta): Ituzaingó, Vélez Sarsfield, bulevar Gálvez y recorrido habitual.
Si necesitás atravesar esa zona durante la mañana, es conveniente buscar un recorrido alternativo y consultar las modificaciones del transporte antes de viajar.
Cortes de luz en Santa Fe: horarios y barrios afectados este viernes
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) programó interrupciones del servicio eléctrico para este viernes 30 de octubre, debido a trabajos de mantenimiento, reemplazo de columnas, renovación de conductores y retiro de líneas.
Estos son los sectores alcanzados y los horarios previstos:
Los trabajos podrían suspenderse o reprogramarse si las condiciones meteorológicas no permiten realizarlos.
Si vivís en alguno de estos sectores, conviene organizar las tareas que requieren electricidad y cargar previamente los dispositivos electrónicos.
La información fue publicada por El Litoral a partir del cronograma de la EPE.
Antes de salir de casa: el checklist de este viernes
Para organizar la jornada en Santa Fe, conviene tener presentes estos puntos:
- Clima: hay alerta amarillo por tormentas fuertes. Llevá paraguas o impermeable.
- Tránsito: si viajás a Santo Tomé, considerá los desvíos del Puente Carretero.
- Colectivos: entre las 9.30 y las 11.30 habrá modificaciones en las líneas 9 y 13 por la Cruzada de Medicina.
- Rutas: si viajás por la RP 1, prestá atención a la presencia de animales y personas sobre la calzada.
- Cortes de luz: revisá si tu domicilio está dentro de las zonas afectadas por los trabajos de la EPE.