Más cuadras con recolección de residuos: 10 barrios se suman al servicio en Santa Fe
El municipio anunció la ampliación del recorrido del camión de basura y confirmó que nuevos sectores de la capital provincial comenzarán a contar con el sistema domiciliario tras obras de infraestructura y organización logística.
El programa municipal erradicó numerosos microbasurales en distintas zonas de la ciudad.
La Municipalidad de Santa Fe ampliará el servicio de recolección de residuos y sumará nuevas cuadras en diez barrios de la ciudad. La medida forma parte de un plan que busca mejorar la higiene urbana y reducir la formación de microbasurales mediante trabajos de infraestructura, coordinación con empresas concesionarias y campañas de concientización con los vecinos.
La iniciativa se enmarca en el programa “Basura Barrio por Barrio”, que durante el último año permitió incorporar zonas que históricamente no contaban con el paso del camión recolector. Según explicaron las autoridades, el objetivo es continuar extendiendo el servicio para alcanzar más sectores de la capital provincial y consolidar una estrategia integral de limpieza.
Ampliar elmapa derecolección
En conferencia de prensa, el intendente de la ciudad, Juan Pablo Poletti, explicó que la ampliación responde a una deuda histórica en materia de servicios urbanos. Según señaló, durante años el sistema no había crecido al ritmo de la expansión de la ciudad.
“Durante casi una década que no se incrementaron las cuadras por donde pasaba el camión de basura, a veces porque no estaba conveniado con las empresas que hacen la recolección y otras veces porque el camión no podía pasar por el estado de las calles, la poda o los cables”, afirmó.
Poletti detalló que durante 2025 se logró incorporar alrededor de cien cuadras al sistema en nueve barrios, algunos de los cuales nunca habían tenido servicio domiciliario. “El año pasado nueve barrios de la ciudad, en cien cuadras, volvió a pasar el camión de basura o comenzó a pasar”, indicó.
La meta de la actual gestión es profundizar ese proceso. “Este año nos propusimos incrementar esas 100 a 200 cuadras para llegar a 300 cuadras a fin de este año”, explicó el intendente, al referirse al plan que se desarrollará durante 2026.
Trabajo barrio por barrio
Por su parte, el secretario de Gestión Urbana y Ambiente, Guillermo Ferrero, remarcó que la ampliación del servicio no se limita a ordenar a las empresas que modifiquen sus recorridos, sino que requiere una intervención previa en cada sector de la ciudad.
Las tareas incluyen poda, levantamiento de cables y estabilizado de calles para facilitar el paso.
Para resolver esa situación se analizaron los obstáculos que impedían el ingreso del camión recolector. “Hemos llegado a estos planos en donde nos fue permitiendo estudiar cuál era el problema, si era la calle, un árbol, cables de la EPE o postes caídos”, detalló el funcionario.
A partir de ese diagnóstico se realizaron distintas tareas de infraestructura. El intendente también destacó ese trabajo previo: “Esto no es solamente darle la orden a la empresa que pase. Fue arreglar las calles, hacer estabilizado pétreo, levantar cables, hacer poda de árboles que no permitían que el camión pase”.
Durante 2025 los trabajos se desarrollaron en barrios como San Lorenzo, Nueva Pompeya, Centenario, San Agustín, Bernardino Rivadavia, Liceo Norte, Yapeyú, Abasto y Santa Rita II. En 2026 el programa avanzará en San Pantaleón,Villa del Parque, Barranquita Sur, Los Hornos, Barranquita Oeste, Juventud del Norte, Acería en Colastiné Norte, Santo Domingo y Las Ranitas, entre otros sectores.
Ferrero explicó que cada ampliación requiere varias semanas de preparación. “Nos lleva casi tres semanas preparar las rutas por donde va a pasar el camión recolector”, señaló, debido a la necesidad de coordinar con diferentes áreas municipales y organismos como la Empresa Provincial de Energía.
Microbasurales
Uno de los objetivos centrales del programa es reducir la aparición de microbasurales en distintos puntos de la ciudad. Según datos del municipio, cerca del 30% de las tareas diarias de recolección se destinan a levantar este tipo de acumulaciones.
“Ya llevamos más de 300 microbasurales erradicados con este programa”, aseguró Ferrero, quien explicó que el desafío no es sólo retirarlos sino evitar que vuelvan a formarse.
Los vecinos colocan sus cestos en altura para mejorar la recolección diaria. Crédito: Archivo El Litoral.
La magnitud del problema también se refleja en los volúmenes que maneja el sistema de limpieza urbana. “Un promedio de 450 toneladas diarias son las que llevamos al relleno sanitario, alrededor de 100 camiones todos los días. De esos, unos 30 se destinan a microbasurales”, detalló.
Para las autoridades, la ampliación del servicio debe complementarse con la participación de los vecinos. Poletti remarcó la importancia de respetar horarios y formas de disposición de los residuos. “El municipio hace su compromiso de arreglar la calle y levantar los cables, pero ahora necesitamos que el vecino ponga su cesto en altura y saque la basura en el horario que pasa el camión”, expresó.
Ferrero también pidió colaboración ciudadana y recordó que el municipio cuenta con líneas de atención para reclamos e información. “Es superimportante que los vecinos puedan llamar al 0800 777 5000 y hacer su reclamo”, afirmó.
Además, la gestión incorporó un programa destinado a recuperar muebles, electrodomésticos u otros objetos que puedan reutilizarse. “Vimos que vecinos sacaban electrodomésticos o muebles y eso generaba suciedad en la calle. Con esta línea el municipio los retira y se entregan a organizaciones sociales”, explicó.
Las autoridades sostienen que el objetivo final es consolidar un sistema de higiene urbana más eficiente y adaptado a las particularidades de cada barrio. “Muchas veces se cree que con una herramienta mágica se van a solucionar todos los problemas de la ciudad, y eso es una gran mentira”, concluyó Ferrero, al señalar que cada sector requiere soluciones específicas.