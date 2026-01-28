Microbasurales en Santa Fe: el Municipio refuerza controles y sanciona empresas
Según el secretario de Gestión Urbana y Ambiente, Guillermo Ferrero, las denuncias vecinales llevaron a despidos en las empresas de recolección y a un seguimiento más estricto del trabajo de los empleados.
Ferrero explicó el plan de controles, sanciones y ampliación del servicio para reducir microbasurales en la ciudad.
La proliferación de microbasurales en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe volvió a encender las alertas del Municipio. El aumento de reclamos vecinales, sumado a deficiencias en algunos tramos del servicio y a conductas indebidas detectadas en empresas prestatarias, llevó a reforzar controles, aplicar sanciones y acelerar un plan de ampliación de la recolección.
En este marco, el secretario de Gestión Urbana y Ambiente, Guillermo Ferrero, adelantó que a fines de febrero se presentará un nuevo esquema que buscará reducir de manera sostenida estos focos de residuos.
Controlesyresponsabilidades
Ferrero explicó que el problema de los microbasurales no responde a una sola causa, sino a una combinación de factores. “Sabemos que va a minorar todo el tema de microbasurales que pueden ir apareciendo en la ciudad, pero también hay mucho del compromiso del vecino”, sostuvo, al referirse a la necesidad de respetar los horarios y días de recolección.
En ese sentido, remarcó que junto al intendente Juan Pablo Poletti se viene trabajando desde hace tiempo en el programa Basura Barrio por Barrio, que ya se implementa en 17 barrios. “Sabemos que no hay problemas sistemáticos: hay recolección domiciliaria seis días, tres días de levante de montones y barrido”, detalló, aunque reconoció que el crecimiento urbano dejó zonas sin cobertura adecuada.
Para Ferrero, la solución requiere un esquema claro de responsabilidades. “Es un triángulo: el vecino que tiene que sacar en horario, el municipio controlando a la empresa y los empleados de la empresa haciendo bien su trabajo”, afirmó.
Vecinos del norte de Santa Fe reclaman por basura acumulada, calles intransitables y falta de iluminación.
Denunciasydespidos
Uno de los puntos más sensibles vinculados a los microbasurales fue el control sobre las empresas de higiene urbana. El funcionario confirmó que el Municipio intensificó los monitoreos y las sanciones. “Hemos casi duplicado la cantidad de incidencias que le hicimos a las empresas, estamos monitoreando permanentemente a través de los verificadores”, explicó.
Ese seguimiento derivó en medidas concretas. “Se han hecho varios despidos, tanto en Cliba como en Urbafe, gracias a algunas cámaras de vecinos que mostraban cómo había barrenderos o recolectores que no hacían bien su trabajo”, reveló Ferrero. Según precisó, las denuncias ingresaron a través del 0800 y permitieron trasladar las pruebas a las empresas, que tomaron las decisiones correspondientes.
El secretario aclaró que estas acciones forman parte de una política de control permanente. “Cuando un barrendero no barre o cuando un recolector no pasa, se actúa. Eso es clave para evitar que los residuos terminen generando microbasurales”, sostuvo.
La recolección domiciliaria y el levante de montones forman parte del operativo Barrio por Barrio.
Como parte de la estrategia para reducir la acumulación de basura en la vía pública, Ferrero confirmó que se viene avanzando en la ampliación del servicio de recolección. Durante 2025 se incorporaron casi 100 cuadras y el objetivo es llegar a 200 más en 2026.
Educación ambiental
En paralelo a las medidas operativas, el Municipio refuerza el trabajo educativo como complemento para prevenir la generación de microbasurales. En el marco del Día Mundial de la Educación, se lanzaron nuevos cursos de promoción ambiental. “Desde 2024 venimos abriendo todos los cursos de promoción ambiental de la Municipalidad, y este año van a ser seis”, indicó Ferrero.
El funcionario destacó la participación sostenida de vecinos e instituciones. “El año pasado cerramos con 18.000 personas y más de 20.000 capacitaciones”, afirmó, y valoró el rol del Polo Educativo Ambiental, por donde pasaron más de 4.000 personas en 2025.
“Los chicos pueden ver el impacto ambiental que tiene cuando uno no hace bien las cosas en casa”, concluyó, subrayando que la educación y el compromiso ciudadano son claves para reducir los microbasurales en el mediano y largo plazo.