Este viernes 25 de septiembre comienza con condiciones meteorológicas favorables para circular por la ciudad de Santa Fe y la región. Sin embargo, quienes tengan que trasladarse entre Santa Fe y Santo Tomé, utilizar rutas provinciales o viajar hacia Rosario deberán prestar atención a distintos sectores donde hay obras y modificaciones en la circulación.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este viernes 25 de septiembre
En menos de cinco minutos, repasá el pronóstico, los principales accesos a Santa Fe, las obras y desvíos que pueden generar demoras, los cortes de luz previstos y otros datos útiles para organizar el día.
Además, la Empresa Provincial de la Energía tiene previstos cortes programados durante la mañana en sectores de Santo Tomé. Por eso, antes de salir de casa, conviene revisar cómo estará el tiempo, por dónde circular y si la zona de destino tiene alguna interrupción de servicios.
Clima: una mañana agradable y una tarde de 28°C
La jornada comenzó en la ciudad de Santa Fe con 17,5°C, 81% de humedad, viento del noreste a 15 km/h y una visibilidad de 12 kilómetros. El cielo se presenta algo nublado.
El pronóstico indica una jornada sin lluvias, con una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 28°C. Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 20°C.
Por la tarde, el viento rotará al noroeste y tendrá una intensidad estimada de entre 13 y 22 km/h. Será el momento más cálido del día, con una máxima prevista de 28°C.
Por la noche, el cielo estará despejado y la temperatura rondará los 23°C, mientras que el viento rotará al este.
El sol salió a las 6:48 y se pondrá a las 19:01.
Para el fin de semana se espera un descenso moderado de las temperaturas: el sábado tendrá una máxima de 27°C, el domingo de 25°C y el lunes también de 25°C.
¿Conviene salir con abrigo?
Sí, pero liviano. La mañana comienza fresca, aunque la temperatura subirá rápidamente y durante la tarde llegará a 28°C. Para quienes salen temprano, una prenda liviana puede ser útil y probablemente no sea necesaria durante las horas más cálidas.
Tránsito: atención al Puente Carretero y las rutas
Las rutas del territorio provincial presentan, por el momento, tránsito normal y buenas condiciones de visibilidad, según el informe de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.
El principal punto para quienes se trasladan entre Santa Fe y Santo Tomé sigue siendo el Puente Carretero.
Por las obras del nuevo puente y sus accesos, continúan los cambios en la circulación. En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por Maciá, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina, el tránsito hacia Santa Fe utiliza la nueva traza norte. Además, la mano que circula hacia Santo Tomé funciona con doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
Si viajás hacia Santo Tomé: prestá especial atención a los cambios de circulación y seguí la señalización y las indicaciones del personal dispuesto en la zona.
Si vas hacia Santa Fe: tené en cuenta la circulación por la nueva traza y la modificación del esquema de tránsito en el sector del puente.
Si podés evitar el sector en los horarios de mayor movimiento: la Autopista Rosario-Santa Fe aparece como una alternativa para determinados desplazamientos entre las ciudades.
Rutas: dónde hay cortes y obras
En la RN A012 continúa el corte total para todo tipo de vehículos entre la RP 25, a la altura de Ricardone, y la vieja ruta 9. Hay desvíos en los cruces de la A012 con la RN 34 y con la RP 25. Se recomienda respetar la señalización y prever demoras.
En la RN 174, Puente Rosario-Victoria, continúan los trabajos sobre la calzada a la altura del kilómetro 59,2. Las tareas tienen un plazo estimado de un mes y medio y el tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas. Esto puede generar demoras.
La recomendación para quienes utilicen ese corredor es reducir la velocidad y respetar las indicaciones de tránsito.
Además, continúan distintas obras de pavimentación y repavimentación en rutas provinciales, entre ellas las rutas 10-s, 31, 91, 2, 96 y 7-s, y trabajos sobre las rutas 10, 21, 13, 23, 39, 1, 5 y 41-s. También hay obras en rotondas y puentes de distintos departamentos de la provincia.
Cortes de luz: los trabajos previstos para este viernes
La EPE programó interrupciones del suministro eléctrico durante la mañana en Santo Tomé, debido a tareas de mantenimiento y mejoras en la red.
Los cortes informados son:
De 8 a 12: zona comprendida por Urquiza, Mateo Booz, Saavedra y 25 de Mayo.
De 9 a 12: sector de Aristóbulo del Valle, Moreno, Alberdi y 4 de Enero.
En el primer sector se realizarán tareas de reemplazo de postes y, en el segundo, trabajos de reemplazo de columnas.
Si vivís o trabajás en alguno de estos sectores, conviene anticipar las tareas que dependan de la electricidad y cargar previamente teléfonos u otros dispositivos.
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Además de la información de servicios, la agenda cultural de Santa Fe tiene actividades previstas para este viernes 25 de septiembre. Entre ellas se encuentra Guitarras del Mundo 2026, con una presentación desde las 20.30 en la sala de UPCN y entrada gratuita hasta completar la capacidad.
También hay propuestas teatrales y musicales durante la noche, entre ellas funciones de Las Hijas, Bajo Terapia, Moscateros, además de presentaciones musicales en distintos espacios de la ciudad.
Si vas a concurrir a alguno de estos eventos, tené en cuenta que los horarios de salida coincidirán con momentos de mayor circulación nocturna y que algunas zonas pueden presentar modificaciones por obras.
✅ Antes de salir de casa: el checklist de este viernes
Antes de comenzar la jornada en Santa Fe, revisá:
Clima: mañana fresca, tarde cálida y máxima de 28°C.
Lluvias: no están previstas para este viernes.
Tránsito: rutas provinciales con circulación normal y buena visibilidad.
Puente Carretero: continúa el esquema especial de circulación por las obras.
Santo Tomé: atención a los desvíos por Maciá, Colón y Mitre.
RN A012: corte total entre RP 25 y vieja ruta 9.
RN 174: circulación alternada por obras en el kilómetro 59,2.
Luz: hay cortes programados durante la mañana en sectores de Santo Tomé.
Agua: no se incorpora ningún corte de ASSA sin verificación actualizada.
Qué llevar: una prenda liviana si salís temprano; después puede hacer calor.
Qué evitar: circular a velocidad elevada en sectores de obras o desvíos.
Recomendación del día: si tenés que cruzar entre Santa Fe y Santo Tomé, salí con tiempo y prestá atención a la señalización.