En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este martes 15 de septiembre

La ciudad comenzó el martes con frío, neblina y alta humedad, mientras que el tránsito presenta obras, desvíos y cortes que pueden modificar los tiempos habituales de viaje. Además, la EPE programó interrupciones de energía en distintos sectores y ANSES continúa con su calendario de pagos.