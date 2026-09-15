En menos de cinco minutos, esta guía reúne la información que puede ayudarte a organizar la jornada: cómo estará el tiempo, qué pasa en los principales accesos, dónde hay cortes de luz, qué desvíos tener en cuenta y quiénes cobran hoy sus prestaciones de ANSES.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este martes 15 de septiembre
La ciudad comenzó el martes con frío, neblina y alta humedad, mientras que el tránsito presenta obras, desvíos y cortes que pueden modificar los tiempos habituales de viaje. Además, la EPE programó interrupciones de energía en distintos sectores y ANSES continúa con su calendario de pagos.
Clima: mañana fría, neblina y una tarde templada
Santa Fe comenzó este martes con 5°C, cielo despejado y neblina, según los datos informados por el Servicio Meteorológico Nacional y la fuente SHN. La humedad alcanzaba el 99%, el viento soplaba del norte a 4 km/h y la visibilidad era de 7 kilómetros.
Para hoy se espera una mínima de 9°C y una máxima de 21°C, sin lluvias previstas. Durante la mañana continuará el cielo despejado y la temperatura irá en ascenso.
Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado y se alcanzarán los 21°C. El viento será del este, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Durante la noche continuará parcialmente nublado, con unos 14°C.
El pronóstico extendido anticipa una suba gradual de las temperaturas: miércoles, 9°C de mínima y 21°C de máxima; jueves, 10°C y 23°C; viernes, 13°C y 24°C.
¿Conviene salir con abrigo? Sí. La mañana comenzó fría y húmeda, por lo que es recomendable llevar abrigo, especialmente si la jornada empieza temprano. Para el regreso durante la tarde, las condiciones serán más templadas.
Tránsito: qué tener en cuenta antes de salir
El panorama presenta obras, desvíos y cortes puntuales que pueden modificar los recorridos habituales.
Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé
Continúan los cambios de circulación vinculados a la construcción del nuevo puente y sus accesos.
En Santo Tomé, quienes circulen por el sector intervenido de avenida 7 de Marzo deberán utilizar como alternativa Macia, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina está habilitado un desvío para el tránsito hacia Santa Fe por la nueva traza norte. Además, la mano que circula hacia Santo Tomé funciona con doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
Si viajás entre Santa Fe y Santo Tomé, salí con más tiempo y respetá la señalización y las indicaciones del personal policial. También está disponible como alternativa la Autopista Rosario-Santa Fe.
RN A012: corte total
Hay un corte total en la RN A012 entre la RP 25, conocida como Camino de la Cremería, y la vieja ruta 9, por trabajos de mantenimiento vial en el sector de la RN A012 y RN 34, en sentido hacia Ricardone.
Para los vecinos de la zona norte de la A012 se habilitó un camino alternativo paralelo, exclusivamente para vehículos livianos. Los vecinos del sector sur cuentan con ingreso y egreso por la banquina habilitada, también solo para vehículos livianos.
El tránsito pesado puede acceder al Parque Industrial de Roldán únicamente por A012 y RN 1V 09. Además, continúa prohibida la circulación de camiones entre RN 1V 09 y RN 34, salvo aquellos que se dirijan al Parque Industrial de Roldán.
A012 y Autopista Rosario-Buenos Aires
También continúan trabajos de reparación de calzada en el intercambiador de la RN A012 y la Autopista Rosario-Buenos Aires.
Se realizan cortes progresivos en distintos sectores de acuerdo con el avance de la obra. El operativo cuenta con banderilleros y cartelería.
Si tenés que transitar por la zona, contemplá posibles demoras y respetá las indicaciones del personal vial.
Cortes por un triatlón
Durante la mañana habrá modificaciones de circulación por actividades vinculadas a un triatlón.
Entre las 8 y las 9 está previsto un corte en Bajada Alem/Laprida y Bulevar Gálvez por el reconocimiento del circuito en bicicleta.
El recorrido contempla Costanera Este, Puente Colgante y avenida de los Siete Jefes.
Además, desde este martes a las 17 y hasta el miércoles a las 17 se montará la zona de llegada con corte de la mano oeste de avenida Costanera Este. La mano este funcionará con doble sentido.
Autopista Santa Fe-Rosario
Hay balizamiento en el kilómetro 54, a la altura de Maciel, debido a un camión siniestrado sobre el cantero.
Además, entre los kilómetros 117 y 122, a la altura de Desvío Arijón, continúa el balizamiento nocturno en una zona de obras, aunque sin reducción de calzada.
Si vas hacia Rosario o regresás a Santa Fe por la autopista, circulá con precaución en esos sectores.
Cortes de luz: cuatro zonas afectadas este martes
La Empresa Provincial de la Energía programó interrupciones del servicio por tareas de mantenimiento en distintos sectores de Santa Fe.
El cronograma informado para este martes es:
8 a 12: E. Zeballos, Pasajes Vieytes, Azopardo y Gaboto.
8.30 a 12.30: Zeballos, Alberti, Viñas y avenida Circunvalación.
13 a 17: Juan de Garay entre Cruz Roja Argentina y 25 de Mayo.
13 a 18: Lisandro de la Torre, Mendoza, San Jerónimo y San Martín.
Si vivís o trabajás en alguno de estos sectores, conviene anticipar las tareas que dependan de la electricidad y cargar previamente los dispositivos necesarios.
La EPE puede actualizar el cronograma durante la jornada.
Antes de salir: el checklist de este martes
Antes de cerrar la puerta de casa, conviene revisar:
✅ Clima: mañana fría, húmeda y con neblina; llevar abrigo.
✅ Tránsito: atención en el Puente Carretero y sus desvíos.
✅ RN A012: hay corte total y restricciones para tránsito pesado.
✅ Autopista Santa Fe-Rosario: circular con precaución por sectores con balizamiento.
✅ Triatlón: habrá cortes y modificaciones en la zona de Costanera.
✅ Luz: revisar si tu domicilio está dentro de alguno de los sectores con cortes programados.
✅ Agua: no hay información verificada de cortes para incorporar en esta actualización.
✅ ANSES: revisar la terminación del DNI antes de trasladarse a una entidad bancaria.
✅ Qué llevar: abrigo para la mañana y documentación necesaria si tenés que realizar trámites.
✅ Qué evitar: circular a último momento por zonas con obras o desvíos.