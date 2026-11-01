La ciudad de Santa Fe amaneció este domingo 1 de noviembre bajo un cielo nublado con lluvia débil, una temperatura de 18,5°C, humedad del 94%, viento del oeste a 23 km/h y una visibilidad reducida a 9 kilómetros.
Domingo con alerta amarillo por tormentas y una máxima de 25°C
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarillo por tormentas para este domingo en la ciudad de Santa Fe. Se esperan lluvias y tormentas durante gran parte de la jornada, con mayor intensidad hacia la noche, ráfagas de hasta 50 km/h y una temperatura máxima de 25°C.
Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad continuará durante toda la jornada y el período más complicado llegará por la noche, cuando las tormentas podrían intensificarse.
Durante la mañana se prevén tormentas aisladas con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40 y el 70%. La temperatura rondará los 23°C, mientras que el viento rotará al sector norte con velocidades de entre 13 y 22 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.
Por la tarde el panorama será similar. El SMN mantiene el pronóstico de tormentas aisladas, con una máxima prevista de 25°C y las mismas condiciones de viento, por lo que la sensación de inestabilidad persistirá durante las horas centrales del día.
La situación cambiará hacia la noche, cuando se espera el desarrollo de tormentas fuertes, también con una probabilidad de ocurrencia del 40 al 70%. La temperatura descenderá hasta los 22°C y el viento disminuirá su intensidad, soplando desde el noreste entre 7 y 12 km/h.
Alerta amarilla: qué significa
El alerta amarillo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional indica que el área puede verse afectada por tormentas con capacidad para generar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento.
Ante estas condiciones, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no refugiarse debajo de árboles o postes, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informado a través de los canales oficiales.
Además de las lluvias, la jornada tendrá una humedad elevada que favorecerá una sensación de tiempo pesado antes del ingreso de condiciones más estables en el comienzo de la semana.
Los horarios astronómicos para este domingo indican que el sol salió a las 6:06 y se pondrá a las 19:28.
Pronóstico extendido
Tras el domingo inestable, el inicio de la semana mostrará una mejora gradual en las condiciones del tiempo, con temperaturas agradables y máximas que se mantendrán por encima de los 25°C.
- Lunes: mínima de 18°C y máxima de 28°C.
- Martes: mínima de 17°C y máxima de 26°C.
- Miércoles: mínima de 16°C y máxima de 27°C.