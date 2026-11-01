Pronóstico

Domingo con alerta amarillo por tormentas y una máxima de 25°C

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarillo por tormentas para este domingo en la ciudad de Santa Fe. Se esperan lluvias y tormentas durante gran parte de la jornada, con mayor intensidad hacia la noche, ráfagas de hasta 50 km/h y una temperatura máxima de 25°C.