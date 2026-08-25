Este martes 25 de agosto arranca con varias cuestiones que conviene tener presentes antes de salir de casa en Santa Fe. El tiempo será fresco durante las primeras horas, aunque la temperatura subirá hasta los 19°C por la tarde. No se esperan lluvias.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este martes 25 de agosto
En menos de cinco minutos, esta guía reúne la información de clima, tránsito, servicios, cortes y pagos que conviene revisar antes de salir. El objetivo es simple: que puedas organizar tu jornada sin encontrarte con sorpresas en el camino.
A la situación meteorológica se suman obras y reducciones de calzada en distintos puntos de la ciudad, modificaciones en recorridos de colectivos y cortes programados de energía eléctrica. Para quienes tengan que hacer trámites o concurrir a un banco, además, ANSES tiene un nuevo grupo de beneficiarios que cobra durante esta jornada.
Esta guía reúne la información disponible y verificada durante las primeras horas del martes para resolver las preguntas más habituales antes de comenzar el día
Clima: mañana fresca, tarde agradable y sin lluvias
La ciudad de Santa Fe comenzó este martes con 10,9°C, 79% de humedad, presión de 1016,4 hPa y viento del este a 10 km/h. La visibilidad era de 12 kilómetros y el cielo se presentaba mayormente nublado.
El pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable, con cielo parcialmente nublado durante la mañana, la tarde y la noche. La mínima prevista es de 7°C y la máxima de 19°C.
La probabilidad de precipitaciones es del 0% durante todo el día, por lo que no se espera lluvia en la ciudad.
Durante la mañana el viento soplará del noreste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Por la tarde rotará al norte y aumentará su intensidad, con registros de entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche volverá a predominar el noreste.
El ascenso térmico será progresivo: quienes salgan temprano encontrarán el momento más frío del día, mientras que durante la tarde las condiciones serán más agradables.
El pronóstico extendido anticipa además un miércoles más cálido, con mínima de 10°C y máxima de 23°C. Para el jueves se esperan 15°C de mínima y 22°C de máxima, mientras que el viernes tendría registros de entre 12°C y 21°C.
¿Conviene salir con abrigo? Sí. Para las primeras horas es recomendable llevar una campera o abrigo liviano. Si la jornada continúa según lo previsto, durante la tarde se podrá prescindir de una prenda pesada.
Tránsito: obras, calles intervenidas y cambios en colectivos
El tránsito requiere especial atención este martes, principalmente por las intervenciones que afectan calles de la ciudad y algunos recorridos del transporte público.
Entre los puntos con cortes o intervenciones figuran:
Av. General López entre San Martín y 25 de Mayo, por obras de ASSA y un socavón. En la intersección de 25 de Mayo se permite el giro a la derecha sobre General López.
Luciano Torrent entre Facundo Zuviría y Pasaje Ramón Lassaga, con intervención entre las 8.30 y las 16.
Chacabuco entre Güemes y Avellaneda, por obras de ASSA, entre las 8 y las 16.
Alejandro Greca, entre Luis Jiménez de Asúa y G. Estévez Boero, en barrio El Pozo.
Entre Ríos entre 1° de Mayo y 4 de Enero, con reducción de calzada por trabajos de ASSA.
Santiago de Chile entre General Mosconi y Moreno, por obras de bacheo municipal.
Urquiza y bulevar Pellegrini, y 25 de Mayo y bulevar Pellegrini, por trabajos de ASSA.
Bulevar Gálvez y Lavalle, donde hay tareas de poda entre las 7.30 y las 14.
También hay modificaciones en algunos recorridos de colectivos.
La línea 16 presenta cambios en su recorrido por la intervención de Entre Ríos. En la zona de El Pozo, las líneas 2 y 9 modifican sus trayectos debido a las obras sobre Alejandro Greca. La línea 16 también presenta una modificación en la zona de Laprida y Gutiérrez.
En cuanto a las principales rutas y accesos —Puente Carretero, Circunvalación, Ruta 11, Ruta 168 y Autopista Santa Fe-Rosario—, la información que fue suministrada para esta nota no registra un accidente, corte general o desvío extraordinario en esos corredores a las 6.49 de este martes. Como la situación puede cambiar durante la mañana, conviene consultar la actualización minuto a minuto antes de emprender un viaje fuera de la ciudad.
Si viajás hacia Santo Tomé: prestá especial atención a la circulación del Puente Carretero y evitá salir sobre la hora si tenés un horario de llegada que cumplir.
Si vas hacia Paraná: la Ruta Nacional 168 también concentra trabajos y zonas donde se desarrollan intervenciones, por lo que es recomendable circular con precaución y respetar las indicaciones.
Si entrás al centro: tené en cuenta las obras de ASSA y las reducciones de calzada para elegir una alternativa antes de llegar a las zonas intervenidas.
Cortes de luz: qué zonas tendrán interrupciones
La Empresa Provincial de la Energía informó cortes programados para este martes en distintos sectores de Santa Fe y Santo Tomé. Las tareas están relacionadas con mantenimiento de subestaciones, reemplazo de conductores y postes, reformas, despeje de electroductos y trabajos generales.
En Santa Fe, el cronograma informado incluye:
8 a 10: Castelli, Castañaduy, B. de Irigoyen y Espora.
8.30 a 12.30: E. Zeballos, Alberti, Estrada y Lamadrid.
8.30 a 12.30: Ruta Nacional 168, E. López, Callejón 3 y Soria.
9 a 11: Iturraspe, La Salle, I. Crespo y Rosas.
9 a 13: Av. Facundo Zuviría, Matheu, Padre Genesio y Estrada.
9 a 13: Doldán, Arzeno, Carrasco y Espinoza.
9.30 a 11.30: Av. Blas Parera, E. Rosas, Malvinas Argentinas y Genaro Silva.
10 a 12: Estado de Israel, Castañaduy, Castelli y Pasaje Santa Fe.
10 a 14: Ruta Nacional 168, Soria, De La Salle y terraplén, en La Guardia.
En Santo Tomé, están previstos cortes de 8 a 12 sobre Ruta Nacional 19, entre los kilómetros 4 y 10, y de 9 a 13 en Derqui, Ejército Argentino, Castelli y Buenos Aires.
Si tu domicilio se encuentra dentro de alguna de estas zonas, conviene cargar celulares, notebooks y otros dispositivos antes del horario previsto y evitar programar actividades que dependan de la electricidad durante la interrupción.
La EPE aclara que los trabajos programados pueden suspenderse si las condiciones meteorológicas no son adecuadas.
ANSES: quiénes cobran este martes 25 de agosto
Este martes continúa el calendario de pagos de ANSES.
Jubilados y pensionados que superan un haber mínimo: cobran quienes tienen DNI terminado en 0 y 1.
Además, continúa el pago de la Prestación por Desempleo para beneficiarios cuyo DNI termina en 2 y 3. Los jubilados y pensionados que cobran este martes reciben sus haberes de agosto con el aumento por movilidad del 1,89%.
Antes de ir al banco, es recomendable confirmar la fecha y el medio de cobro en Mi ANSES, para evitar un traslado innecesario.
La consulta también puede hacerse desde la aplicación Mi ANSES o mediante los canales de atención virtual del organismo.
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La agenda local tiene además otros temas que pueden modificar la organización del día.
El miércoles comienza la XXXII Feria del Libro de Santa Fe, que se desarrollará durante cinco días en la Estación Belgrano, con más de 70 stands y actividades.
También continúa la agenda de servicios provinciales. El programa Santa Fe Acá tiene actividades previstas este martes en San José del Rincón, de 8.30 a 12.30, con trámites y servicios que incluyen DNI, SUBE, controles de salud y vacunación.
Además, la Provincia informó recientemente un operativo conjunto con la Municipalidad en distintos sectores de la ciudad que terminó con el secuestro de 33 vehículos por infracciones y documentación irregular.
Antes de salir: el checklist de Santa Fe
Antes de cerrar la puerta de casa, conviene revisar:
✅ Clima: mañana fresca, tarde de 19°C y sin lluvias.
✅ Tránsito: atención a obras, reducciones de calzada y desvíos de colectivos.
✅ Puente Carretero: verificar el estado de la circulación si viajás a Santo Tomé.
✅ Cortes de luz: revisar si tu zona aparece en el cronograma de la EPE.
✅ Agua: tener en cuenta las obras de ASSA que afectan distintas calles.
✅ ANSES: DNI 0 y 1 para jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo; DNI 2 y 3 para Desempleo.
✅ PAMI: no se verificaron cambios extraordinarios en los servicios habituales.
✅ Qué llevar: abrigo liviano para las primeras horas.
✅ Qué evitar: circular apurado por calles intervenidas o salir sin revisar el recorrido si tenés que atravesar zonas con obras.
✅ Recomendación del día: antes de salir, calculá unos minutos extra para el viaje y verificá el estado del tránsito si vas hacia Santo Tomé, Paraná o alguno de los principales accesos.