La ciudad de Santa Fe inició este domingo 4 de octubre con condiciones de elevada humedad, neblina y cielo cubierto. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 6 de la mañana se registraban 12,7°C, con una humedad del 98%, presión atmosférica de 1011,6 hPa y viento del este a 4 km/h.
Domingo con neblina y cielo nublado en la ciudad de Santa Fe
La ciudad de Santa Fe comenzó este domingo con 12,7°C, cielo cubierto con neblina y 98% de humedad. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura llegará a 24°C y no se esperan lluvias.
Durante las primeras horas de la jornada se espera la presencia de niebla, aunque las condiciones irán cambiando con el transcurso del día. El pronóstico oficial indica una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 24°C.
Cómo estará el tiempo este domingo
Según el pronóstico del SMN, durante la mañana continuará la posibilidad de niebla, con una temperatura cercana a la mínima prevista para la jornada.
Hacia la tarde, el cielo se presentará parcialmente nublado y la temperatura ascenderá hasta alcanzar los 24°C. El viento soplará predominantemente del este, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.
Durante la noche, las condiciones serán de cielo mayormente nublado y una temperatura estimada de 16°C. El viento continuará desde el este, aunque con una intensidad menor, de entre 7 y 12 km/h.
El organismo nacional no prevé precipitaciones para ninguna de las franjas horarias del domingo: la probabilidad de lluvias se mantiene en 0% durante la mañana, la tarde y la noche.
El sol salió a las 6:37 y está previsto que se oculte a las 19:07, de acuerdo con los datos consignados para la ciudad de Santa Fe.
Pronóstico extendido
El comienzo de la semana mantendrá temperaturas agradables, aunque con cielo variable y algunos cambios en los registros térmicos.
Lunes: se espera una mínima de 14°C y una máxima de 25°C, por lo que será la jornada más cálida de las tres consideradas.
Martes: la temperatura estará entre los 13°C y los 24°C.
Miércoles: el registro térmico se ubicará entre los 15°C de mínima y los 23°C de máxima.