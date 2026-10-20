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Martes con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 23°C en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 15°C. Por la tarde, la máxima llegará a los 23°C, mientras que las nubes ganarán protagonismo hacia el cierre del día. No se esperan lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional.

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La ciudad de Santa Fe comenzó este martes 20 de octubre con una temperatura de 12,3°C y cielo parcialmente nublado, de acuerdo con los datos meteorológicos registrados a las 6. La humedad se ubicó en el 82%, la presión atmosférica fue de 1015 hPa y el viento sopló del este a 12 km/h. La visibilidad, en tanto, alcanzó los 12 kilómetros.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima prevista para la jornada es de 15°C, mientras que la máxima llegará a los 23°C.

Imagen ilustrativa Créditos: Pablo AguirreImagen ilustrativa Créditos: Pablo Aguirre

Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, con temperaturas en ascenso. Hacia la tarde, las condiciones serán de mayor nubosidad y se alcanzará el valor máximo previsto para el día. Por la noche, el cielo continuará mayormente nublado, con una temperatura estimada de 20°C.

En cuanto al viento, predominará del noreste durante la mañana y la tarde, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Durante la noche rotará al este, manteniendo la misma intensidad prevista.

El pronóstico no contempla precipitaciones para ninguno de los tres períodos de la jornada: la probabilidad de lluvia se mantendrá en 0% durante la mañana, la tarde y la noche.

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Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días anticipa temperaturas variables en la ciudad de Santa Fe, con una jornada más fresca el miércoles y un aumento de las máximas hacia el cierre de la semana.

Miércoles 21 de octubre: se espera una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 20°C. Será el día con la máxima más baja de este tramo del pronóstico.

Jueves 22 de octubre: las temperaturas volverán a subir, con una mínima de 16°C y una máxima de 25°C.

Viernes 23 de octubre: continuará el ascenso de las temperaturas. La mínima será de 15°C y la máxima llegará a los 26°C, el valor más alto previsto entre el martes y el viernes.

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