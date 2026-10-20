Pronóstico

Martes con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 23°C en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 15°C. Por la tarde, la máxima llegará a los 23°C, mientras que las nubes ganarán protagonismo hacia el cierre del día. No se esperan lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional.