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Qué dice el pronóstico de este sábado en la ciudad de Santa Fe

La jornada se presentará con temperaturas bajas durante las primeras horas y un ascenso progresivo hacia la tarde, cuando se alcanzará una máxima de 17°. No se prevén precipitaciones y el viento soplará con velocidades de hasta 31 km/h.

El termómetro maró 5° durante las primeras horas del día. Crédito: Flavio Raina.El termómetro maró 5° durante las primeras horas del día. Crédito: Flavio Raina.
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Este sábado 5 de septiembre, la ciudad de Santa Fe tendrá una jornada fría y sin lluvias. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 5° y la máxima alcanzará los 17°.

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No se registran probabilidad de precipitaciones. En cuanto al viento, se esperan velocidades de entre 13 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

No se esperan precipitaciones en la ciudad durante toda la jornada. Crédito: Flavio Raina.No se esperan precipitaciones en la ciudad durante toda la jornada. Crédito: Flavio Raina.

Durante la madrugada se registrarán alrededor de , mientras que por la tarde llegará el momento de mayor temperatura, con una máxima prevista de 17°. Hacia la noche, el termómetro descenderá nuevamente hasta los 14°.

Pronóstico extendido

  • El domingo 6 continuará el descenso de las temperaturas. La mínima será de y la máxima de 14°, sin probabilidades de precipitaciones durante toda la jornada.
  • Para el lunes 7, se espera una mínima de 4° y una máxima de 16°. El cielo se mantendrá sin lluvias, con una probabilidad de precipitaciones del 0%.
  • Finalmente, el martes 8 presentará un leve ascenso térmico. La temperatura oscilará entre 7° y 20°, mientras que tampoco se esperan precipitaciones.
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