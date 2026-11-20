En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este viernes 20 de noviembre

La jornada comenzó con inestabilidad y una advertencia por tormentas fuertes durante la mañana. Además, hay interrupciones programadas de energía en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo, obras en la Autopista Santa Fe-Rosario y modificaciones en la circulación entre la capital provincial y Santo Tomé.