Si tenés que salir a trabajar, llevar a los chicos a la escuela, hacer compras o realizar trámites, conviene revisar primero cómo estará el tiempo y qué servicios tendrán modificaciones. En menos de cinco minutos podés conocer las principales novedades de este viernes 20 de noviembre y organizar tus recorridos para evitar demoras y contratiempos.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este viernes 20 de noviembre
La jornada comenzó con inestabilidad y una advertencia por tormentas fuertes durante la mañana. Además, hay interrupciones programadas de energía en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo, obras en la Autopista Santa Fe-Rosario y modificaciones en la circulación entre la capital provincial y Santo Tomé.
Clima en Santa Fe hoy: alerta amarillo por tormentas durante la mañana
La ciudad de Santa Fe comenzó este viernes 20 de noviembre con condiciones de inestabilidad. A las 6, la temperatura era de 18,1°C, el cielo estaba nublado y se habían registrado tormentas durante la hora anterior.
Los datos meteorológicos disponibles indicaban una humedad del 99%, presión atmosférica de 1007,4 hPa, viento del este a 12 km/h y visibilidad de 9 kilómetros.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarillo por tormentas fuertes. Para la mañana se espera una temperatura de 24°C y probabilidades de precipitaciones de entre el 40% y el 70%.
Durante la tarde, el tiempo tenderá a mejorar. El cielo estará mayormente nublado, con una máxima de 28°C y una probabilidad de lluvias de entre el 0% y el 10%. El viento soplará del sur, entre 13 y 22 km/h.
Por la noche continuará el cielo mayormente nublado, con una temperatura estimada de 23°C y sin precipitaciones previstas.
¿Cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana?
El pronóstico anticipa temperaturas cálidas para los próximos días:
Sábado: mínima de 19°C y máxima de 29°C.
Domingo: mínima de 18°C y máxima de 29°C.
Lunes: mínima de 16°C y máxima de 29°C.
¿Conviene salir con abrigo?
No será necesario llevar ropa de abrigo pesada. La mañana tendrá temperaturas templadas y la tarde será cálida. Sin embargo, durante las primeras horas conviene llevar paraguas o impermeable por la posibilidad de tormentas.
Tránsito en Santa Fe hoy: qué tener en cuenta antes de salir
La circulación en el área metropolitana y las rutas provinciales presenta diferentes modificaciones por obras, desvíos y condiciones meteorológicas. A esto se suma la presencia de calzadas húmedas y resbaladizas en la región centro por las precipitaciones intermitentes.
Si tenés que trasladarte entre Santa Fe y Santo Tomé, viajar hacia el norte provincial o circular por la Autopista Santa Fe-Rosario, es importante conocer los siguientes puntos.
Si viajás entre Santa Fe y Santo Tomé por el Puente Carretero
Continúan los cambios de circulación por la construcción del nuevo puente y sus accesos.
En Santo Tomé, quienes habitualmente utilizan el sector intervenido de avenida 7 de Marzo deben desviar su recorrido por las calles Maciá, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina funciona un desvío para quienes circulan hacia Santa Fe por la traza norte recientemente construida. En tanto, la mano hacia Santo Tomé funciona con doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
La recomendación es salir con tiempo, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal policial.
Si viajás por la Ruta Provincial 1
En el norte de Santa Fe se solicita extremar las precauciones debido a la crecida del río Paraná.
En distintos sectores hay personas que trasladan ganado por el avance del agua. Por este motivo, pueden encontrarse animales sobre la calzada o en sus inmediaciones.
Es importante reducir la velocidad, evitar sobrepasos riesgosos y mantener una conducción preventiva.
Si circulás por la Ruta Nacional A012
Continúa el corte total para todo tipo de vehículos en el tramo comprendido entre la Ruta Provincial 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9.
Los desvíos se realizan en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25. Se recomienda respetar las indicaciones y prever demoras.
Si viajás por la Autopista Santa Fe-Rosario
Se desarrollan trabajos correspondientes al tercer carril entre los kilómetros 31 y 34.
Además, permanece cerrado el ingreso a la autopista desde la Ruta Provincial 91, a la altura del kilómetro 30, en sentido hacia Santa Fe.
Antes de emprender un viaje, conviene contemplar posibles demoras y prestar atención a la señalización.
¿Qué pasa con las rutas y los accesos?
Las precipitaciones intermitentes dejaron calzadas húmedas y resbaladizas en la región centro. La recomendación general es circular a menor velocidad, mantener distancia de seguridad y evitar maniobras bruscas.
Cortes de luz en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo: horarios y zonas afectadas
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó interrupciones programadas del suministro eléctrico para este viernes 20 de noviembre, debido a trabajos de mantenimiento y mejoras.
Los cortes están previstos entre las 8 y las 12 en distintos sectores de tres localidades.
Santa Fe
De 8 a 12: zona comprendida por Crespo, Suipacha, 1 de Mayo y Urquiza.
Santo Tomé
De 8 a 12: sector delimitado por T. Lubary, Chapeaurouge, Libertad y Juramento.
Sauce Viejo
De 8 a 12: zona de calle 10, calle 8, Córdoba y Centenario.
De 8 a 12: sector de Remedios de Escalada de San Martín, T. Lubary, Libertad y Juramento.
Si vivís o trabajás en alguno de estos sectores, conviene anticipar las tareas que dependan del suministro eléctrico y cargar celulares y otros dispositivos antes del horario previsto.
Los trabajos pueden estar sujetos a modificaciones si las condiciones meteorológicas no permiten su realización.
Para consultar otras localidades, se puede ingresar al sitio oficial de la Empresa Provincial de la Energía.
Antes de salir de casa: checklist para este viernes en Santa Fe
Un repaso rápido puede ayudarte a evitar inconvenientes durante la jornada.
Clima: hay alerta amarillo por tormentas fuertes durante la mañana. La máxima prevista es de 28°C.
Abrigo: no hace falta ropa pesada, pero conviene llevar una prenda liviana.
Lluvia: llevá paraguas o impermeable si salís temprano.
Puente Carretero: utilizá los desvíos por Maciá, Colón y Mitre en Santo Tomé.
Ruta Provincial 1: atención a la presencia de ganado y personas sobre la calzada por la crecida del Paraná.
RN A012: evitá el tramo cortado entre la RP 25 y la vieja RN 9.
Autopista Santa Fe-Rosario: contemplá las obras entre los kilómetros 31 y 34 y el acceso cerrado en el kilómetro 30.
Cortes de luz: revisá si tu domicilio está dentro de los sectores afectados entre las 8 y las 12.
Qué llevar: celular cargado, documentación, paraguas y SUBE si utilizás colectivos.
Qué evitar: circular a velocidad elevada, realizar sobrepasos riesgosos o ingresar en sectores con cortes y desvíos.