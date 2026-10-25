Pronóstico

Domingo inestable en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con cielo nublado y lluvia durante la hora previa, una temperatura de 13,4°C y una humedad del 98%. El Servicio Meteorológico Nacional prevé chaparrones durante la mañana y la tarde, con una máxima de 20°C. Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar.