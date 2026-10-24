Este sábado se lleva a cabo el Congreso Nacional de Suicidología 2026 en las instalaciones de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), un evento de relevancia institucional que cuenta con el aval y la declaración de interés de la Cámara de Diputados de la Nación, la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, la Legislatura de Río Negro y el Colegio de Psicólogos.
UPCN sumará operadores comunitarios para la prevención del suicidio
La Asociación Red Argentina de Suicidología y la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) llevan adelante este sábado el Congreso Nacional de Suicidología 2026. En ese marco, se avanzó en la firma de un acuerdo estratégico para capacitar a un centenar de empleados públicos como agentes preventivos.
El encuentro congrega a especialistas y referentes de distintos puntos del país para debatir sobre el abordaje integral de una problemática que atraviesa al conjunto de la sociedad.
En la previa de las jornadas, Jorge Kerz y Marcelo Mandri detallaron los ejes centrales del encuentro y anunciaron la rúbrica de un Convenio de Cooperación Mutua con la Asociación Red Argentina de Suicidología para implementar una capacitación específica destinada a los trabajadores nucleados en UPCN.
Herramientas comunitarias ante una problemática compleja
Durante el diálogo, Marcelo Mandri, presidente de la Red Argentina de Suicidología remarcó la necesidad de desnaturalizar el silencio en torno al suicidio y dotar a la ciudadanía de herramientas mínimas de intervención.
"Consideramos que es una herramienta fundamental para cualquier comunidad tener conocimientos básicos y mínimos sobre la problemática de suicidio, porque no necesariamente tenemos que esperar a que una persona esté en riesgo de vida para recién ahí darnos cuenta que está atravesando la problemática", explicó Mandri en diálogo con El Litoral.
En la misma línea, enfatizó que la red de contención debe tejerse desde los vínculos cotidianos: "A lo mejor cualquier compañero, cualquier amigo puede intervenir y colaborar desde esa intervención comunitaria, no desde la atención clínica, para poder a lo mejor facilitar los medios de atención clínica a la persona que lo necesite".
Al ser consultados sobre la situación particular dentro de los gremios y los ámbitos laborales, los referentes señalaron que las situaciones de salud mental reflejan un contexto generalizado a nivel nacional. Si bien los datos estadísticos formales comenzaron a registrarse de manera sistemática a partir de la implementación de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio —promulgada en 2015 y con relevamientos rigurosos desde 2023—, los especialistas insistieron en la prudencia para evitar estigmatizaciones territoriales.
Capacitación específica para empleados públicos
Como respuesta activa a este escenario, el acuerdo con UPCN permitirá poner en marcha un trayecto formativo para la certificación de nuevos agentes de prevención. Jorge Kerz detalló el alcance de la medida: "Los profesionales de la red van a capacitar alrededor de 100 operadores. Estos operadores comunitarios van a estar a disposición de la provincia para que actúen en el momento que se considere que deben actuar".
Kerz aportó además una lectura sociológica sobre los factores que inciden en este fenómeno: "Es una problemática muy compleja, multicausal, no hay una persona que tome una decisión de ese tipo por una sola razón. Y vos te das cuenta que hay pérdida de sentido de comunidad en gran parte, el asunto de sentirme solo, cierta anomia, las problemáticas económicas, hay un montón de razones". No obstante, valoró que mediante la formación adecuada es posible "detectar, orientar y acudir inmediatamente hacia los lugares correspondientes".
El rol del operador sociocomunitario
Definir la figura del operador requirió precisar el enfoque metodológico de la capacitación. Mandri aclaró que el trayecto pedagógico está diseñado bajo una perspectiva transdisciplinaria y coordinado por equipos especializados, como el que encabeza la licenciada Temperini a nivel nacional.
"El operador sociocomunitario es una persona que va a actuar como un agente de prevención. En realidad, todos podemos ser un agente de prevención". indicó Mandri en diálogo con este medio, al tiempo que valoró la labor responsable de la comunicación social en la materia.
Asimismo, puntualizó que el trayector formativo abarca nociones básicas de medicina, psiquiatría y psicología para dar respuestas institucionales concretas a docentes, compañeros de trabajo y espacios organizacionales donde se detecten señales de alerta.