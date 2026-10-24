Convenio clave en Santa Fe

UPCN sumará operadores comunitarios para la prevención del suicidio

La Asociación Red Argentina de Suicidología y la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) llevan adelante este sábado el Congreso Nacional de Suicidología 2026. En ese marco, se avanzó en la firma de un acuerdo estratégico para capacitar a un centenar de empleados públicos como agentes preventivos.