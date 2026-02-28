Qué dice el pronóstico de este sábado en la ciudad de Santa Fe

Este sábado, la ciudad de Santa Fe iniciará la jornada con condiciones estables y sin lluvias. El tiempo se mantendrá seco durante todo el día, con temperaturas elevadas y un ambiente típicamente caluroso.
La capitas santafesina vivirá una jornada calurosa y estable, con una temperatura mínima de 18° y una máxima que llegará a 31°, sin lluvias y con viento leve a moderado del noreste.
De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 18° y la máxima alcanzará los 31°. El viento soplará leve a moderado, con intensidades entre 13 y 22 km/h, predominando del sector noreste, sin ráfagas relevantes.
Desde las primeras horas se sentirá un ambiente cálido, que se volverá más pesado durante la tarde. La sensación térmica será elevada en las horas centrales del día, mientras que la noche continuará con registros templados a cálidos, sin descensos bruscos de temperatura. Las condiciones serán favorables para actividades al aire libre tanto por la mañana como por la tarde.