Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
RN34
Continúa el corte total a la altura de #Ceres por posible desmoronamiento de alcantarilla.
Se realizan desvíos
Sentido hacia el norte en la intersección con RP 39 altura Arrufó
Sentido hacia el sur en la intersección con RP 17
En RN 33
Calzada reducida por camión con desperfectos mecánicos a la altura de Venado Tuerto. Respetar indicaciones de la Guardia Provincial
Autopista Rosario Córdoba
Presencia de bancos de niebla y neblina en todo el corredor. Circular con precaución.
Cortes por intervenciones en vía pública
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (08.30 -16.00 hs.) Obras de bacheo municipal.
Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno (aproximadamente 30 días - ambos sentidos de circulación) Obras de ASSA.
4 de Enero entre Av.J.J. Paso y Jujuy (08.30 -11.00 hs) Obras de Assa
Reducción de calzada
Rivadavia entre Junín y Santiago del Estero (09.00 -12.00 hs) quedarán liberados el carril central y el exclusivo
Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA
Mendoza entre Av. Freyre y Urquiza (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón)
Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)
Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (16.00 - 08.00 hs.) Obras de bacheo municipal
Urquiza entre Uruguay y Entre Ríos (Obras de ASSA.)
Urquiza intersección con Amenábar (Obras de ASSA.)
Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual
Zona afectada: Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno.
Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Güemes - Iturraspe – Pedro Ferré – Güemes a recorrido habitual.
Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Pedro Ferré - Mitre – Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.
Zona afectada: Urquiza entre Uruguay y Entre Ríos
Línea 8 (ida): de recorrido habitual por calle Entre Ríos - 1ero de Mayo – Jujuy – Urquiza a recorrido habitual.
*Zona Afectada 4 de Enero entre Av. J.J. Paso y Jujuy (8.30 -11.00 hs)
Línea 5 (Vuelta): De recorrido calle Francia- Av. Gral. López – 4 de Enero a recorrido habitual.
Línea 4 (Ida): De recorrido por Av. J.J. Paso - Francia- Av. Gral. López – 4 de Enero a recorrido habitual.
Línea 14 (Ida): De recorrido por Av. J.J. Paso - Francia- Av. Gral. López – 4 de Enero a recorrido habitual.
Línea 2 (Vuelta): De recorrido por Av. J.J. Paso - Francia- 3 de Febrero a recorrido habitual.