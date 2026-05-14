Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Reducción de calzada en la Autopista Rosario - Santa Fe por trabajos
En el KM 155 a KM 153, altura de Santo Tomé - Sentido a Rosario
En el KM 116 a KM 118, altura de Coronda - Sentido a Santa Fe
En el KM 33 , altura de Oliveros - Sentido a Rosario
En el KM 16 a KM 17, altura de San Lorenzo - Sentido a Santa Fe
La Municipalidad de Rosario anuncia los cortes de calle por obras
Bv. Seguí entre San Martín y Entre Ríos - lado norte
Bv. Seguí entre Oroño y Dorrego - cruce vial Moreno queda cerrada ambas manos
Lamadrid entre Sarmiento y San Martín
Casilda y Avellaneda
Ovidio Lagos entre Uruguay y Garay - mano este
Ovidio Lagos entre Deán Funes y Garay
Buenos Aires entre San Juan y Mendoza (subestación transformadora EPE)
Buenos Aires entre Ayolas y Gaboto
Humberto Primo entre Stephenson y Avellaneda
Necochea e Ituzaingo
Bv. Argentino y Acevedo (corte total por Bv. Argentino)
Reducción de calzada:
Newbery de Av. Real a Wilde
Necochea entre Biedma y Dr. Riva
San Juan entre Pascual Rosas y Gutenberg
Santa Fe entre Castellanos y Alsina
Avellaneda y Sabin (intersección) - corte parcial
Mendoza entre Ricardo Rojas y J. M. de Rosas
Av. Newbery por calzada sur desde Acevedo al oeste
Ovidio Lagos entre Jorge Cura y Amenábar
José M. Rosa y Santa Fe
Santa Fe entre Camilo Aldao y Decretada
Autopista Santa Fe - Rosario
Siniestro vial en el KM 19, altura de San Lorenzo | Dentro de acceso norte, colisión entre dos vehículos.
Cortes por la maratón de las infancias
Avenida Almirante Brown y Boulevard Muttis, con cortes totales entre las 8 y las 17 horas.
Sector de Avenida Almirante Brown entre Calcena y Salvador del Carril, donde habrá restricciones y desvíos durante la competencia.
Tramo interno frente al Centro Municipal de Deportes, donde se desarrollará el recorrido principal de la maratón.
Además, el esquema de tránsito prevé desvíos para la línea 16 de colectivos en sentido de ida, circulando por calles alternativas de la zona.
Cortes por intervenciones en la vía pública
Padre Genesio 2141 entre Av. Aristóbulo del Valle y San Martín (por aproximadamente 4 días) Obras de ASSA
Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA
25 de Mayo entre Juan de Garay y Lisandro de la Torre (08.30- 13.00 hs) Obras de ASSA
Francia entre Uruguay y Entre Ríos (13 días) Obras de ASSA.
Av. Almirante Brown entre Regis Martínez y Bv. Muttis -mano sur- norte (08.00 -17-00 hs) Evento Municipal Maratón de las Infancias
Av. Almirante Brown entre Regis Martínez y Bv. Muttis -mano sur- norte (09.00 -17-00 hs) Evento Municipal Maratón de las Infancias
Puente Colgante entre la rotonda de la Mujer y la Costanera Oeste (09.00 -12.00 hs) Evento conmemorativo de CILSA
Francia entre Mendoza y Salta (14.00 - 16.00 hs) Obras de ASSA.
Reducción de calzada
4 de Enero intersección con Mendoza
Mendoza entre Av. Freyre y 4 de Enero (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón)
Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)
Catamarca intersección con calle Francia
9 de Julio intersección con Junín
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública
Zona Afectada: Mendoza entre Av. Freyre y San Lorenzo
Líneas 8 y 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - San Juan - Tucumán - 1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.
Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Mendoza - San José - Juan de Garay a recorrido.
Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por Av. Freyre - La Rioja - Dr. Zavalla - Tucumán -1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.
Zona afectada: Padre Genesio entre Av. Aristóbulo del Valle y San Martín
Línea 16 (vuelta): de recorrido por Padre Genesio – Av. Aristóbulo del Valle - Alberti - Av. Facundo Zuviria a recorrido.
Zona afectada: Av. Almirante Brown entre Regis Martínez y Calcena (09.00 - 17-00 hs.)
Línea 16 (Ida): de recorrido por Av. Almirante Brown - Salvador del Carril - Laprida a recorrido habitual
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual