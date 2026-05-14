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En Vivo Jueves 14 de mayo de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

El tránsito se actualiza minuto a minuto en la región.El tránsito se actualiza minuto a minuto en la región.
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

08:55 / Jue. 14.05.2026

Reducción de calzada en la Autopista Rosario - Santa Fe por trabajos

En el KM 155 a KM 153, altura de Santo Tomé - Sentido a Rosario

En el KM 116 a KM 118, altura de Coronda - Sentido a Santa Fe

En el KM 33 , altura de Oliveros - Sentido a Rosario

En el KM 16 a KM 17, altura de San Lorenzo - Sentido a Santa Fe

07:41 / Jue. 14.05.2026

La Municipalidad de Rosario anuncia los cortes de calle por obras

Bv. Seguí entre San Martín y Entre Ríos - lado norte

Bv. Seguí entre Oroño y Dorrego - cruce vial Moreno queda cerrada ambas manos

Lamadrid entre Sarmiento y San Martín

Casilda y Avellaneda

Ovidio Lagos entre Uruguay y Garay - mano este

Ovidio Lagos entre Deán Funes y Garay

Buenos Aires entre San Juan y Mendoza (subestación transformadora EPE)

Buenos Aires entre Ayolas y Gaboto

Humberto Primo entre Stephenson y Avellaneda

Necochea e Ituzaingo

Bv. Argentino y Acevedo (corte total por Bv. Argentino)

Reducción de calzada:

Newbery de Av. Real a Wilde

Necochea entre Biedma y Dr. Riva

San Juan entre Pascual Rosas y Gutenberg

Santa Fe entre Castellanos y Alsina

Avellaneda y Sabin (intersección) - corte parcial

Mendoza entre Ricardo Rojas y J. M. de Rosas

Av. Newbery por calzada sur desde Acevedo al oeste

Ovidio Lagos entre Jorge Cura y Amenábar

José M. Rosa y Santa Fe

Santa Fe entre Camilo Aldao y Decretada

07:34 / Jue. 14.05.2026

Autopista Santa Fe - Rosario

Siniestro vial en el KM 19, altura de San Lorenzo | Dentro de acceso norte, colisión entre dos vehículos.

06:51 / Jue. 14.05.2026

Cortes por la maratón de las infancias

Avenida Almirante Brown y Boulevard Muttis, con cortes totales entre las 8 y las 17 horas.

Sector de Avenida Almirante Brown entre Calcena y Salvador del Carril, donde habrá restricciones y desvíos durante la competencia.

Tramo interno frente al Centro Municipal de Deportes, donde se desarrollará el recorrido principal de la maratón.

Además, el esquema de tránsito prevé desvíos para la línea 16 de colectivos en sentido de ida, circulando por calles alternativas de la zona.

06:47 / Jue. 14.05.2026

Cortes por intervenciones en la vía pública

Padre Genesio 2141 entre Av. Aristóbulo del Valle y San Martín (por aproximadamente 4 días) Obras de ASSA

Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA

25 de Mayo entre Juan de Garay y Lisandro de la Torre (08.30- 13.00 hs) Obras de ASSA

Francia entre Uruguay y Entre Ríos (13 días) Obras de ASSA.

Av. Almirante Brown entre Regis Martínez y Bv. Muttis -mano sur- norte (08.00 -17-00 hs) Evento Municipal Maratón de las Infancias

Av. Almirante Brown entre Regis Martínez y Bv. Muttis -mano sur- norte (09.00 -17-00 hs) Evento Municipal Maratón de las Infancias

Puente Colgante entre la rotonda de la Mujer y la Costanera Oeste (09.00 -12.00 hs) Evento conmemorativo de CILSA

Francia entre Mendoza y Salta (14.00 - 16.00 hs) Obras de ASSA.

06:46 / Jue. 14.05.2026

Reducción de calzada

4 de Enero intersección con Mendoza

Mendoza entre Av. Freyre y 4 de Enero (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón)

Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)

Catamarca intersección con calle Francia

9 de Julio intersección con Junín

Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

06:45 / Jue. 14.05.2026

Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública

Zona Afectada: Mendoza entre Av. Freyre y San Lorenzo

Líneas 8 y 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - San Juan - Tucumán - 1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.

Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Mendoza - San José - Juan de Garay a recorrido.

Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por Av. Freyre - La Rioja - Dr. Zavalla - Tucumán -1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.

Zona afectada: Padre Genesio entre Av. Aristóbulo del Valle y San Martín

Línea 16 (vuelta): de recorrido por Padre Genesio – Av. Aristóbulo del Valle - Alberti - Av. Facundo Zuviria a recorrido.

Zona afectada: Av. Almirante Brown entre Regis Martínez y Calcena (09.00 - 17-00 hs.)

Línea 16 (Ida): de recorrido por Av. Almirante Brown - Salvador del Carril - Laprida a recorrido habitual

Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual

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