Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
En Autopista Rosario - Santa Fe
En el KM 116 a KM 118, altura de Coronda - Sentido a Santa Fe. Reducción de calzada por obras.
Se registran bancos de niebla en algunos sectores del corredor. Circular con precaución
Cortes por intervenciones en la vía pública
Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (08.30 -16.00 hs.) Obras de bacheo municipal
Salta y Urquiza- Obras de ASSA
Reducción de calzada
4 de Enero intersección con Mendoza
Mendoza entre Av. Freyre y 4 de Enero (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón)
Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)
Catamarca intersección con calle Francia
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (16.00 - 08.00 hs.) Obras de bacheo municipal
Acceso a costanera Oeste entre Av.Alem y Puente Colgante (08.00 - 16.00 hs.) Obras de bacheo municipal.