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En Vivo Jueves 30 de abril de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa. Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa. Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

07:03 / Jue. 30.04.2026

Cortes por obras

Francia entre Hipólito Irigoyen y Gob. Crespo. (08.00-16.00) Obras de ASSA-TECMA

Padre Genesio 2141 entre Av. Aristóbulo del Valle y San Martín (por aproximadamente 5 días) Obras de ASSA

Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA

Entre Ríos entre 4 de Enero y Urquiza (08.30 - 13.00 hs) Obras de ASSA

07:03 / Jue. 30.04.2026

Reducción de calzada

4 de Enero intersección con Mendoza

Mendoza entre Av. Freyre y 4 de Enero (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón)

Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)

Catamarca intersección con calle Francia

9 de Julio intersección con Junín

Lavalle entre Juan del Campillo e Iturraspe

Urquiza entre Salta y Lisandro de la Torre (se trabajó de 03.00 - 07.00 hs.) por obra de ASSA

06:41 / Jue. 30.04.2026

Desvíos de colectivos por trabajos en vía pública

Zona Afectada: Mendoza entre Av. Freyre y San Lorenzo

Líneas 8 y 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - San Juan - Tucumán - 1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.

Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Mendoza - San José - Juan de Garay a recorrido.

Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por Av. Freyre - La Rioja - Dr. Zavalla - Tucumán -1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.

Zona afectada: Padre Genesio entre Av. Aristóbulo del Valle y San Martín

Línea 16 (vuelta): de recorrido por Padre Genesio – Av. Aristóbulo del Valle - Alberti - Av. Facundo Zuviria a recorrido.

Zona afectada: Entre Ríos entre 4 de Enero y Urquiza (08.30 - 13.00 hs)

Línea 8 (ida): de recorrido por San Jerónimo – 3 de Febrero - Urquiza a recorrido.

06:31 / Jue. 30.04.2026

Autopista Rosario - Santa Fe

Se registra Gran congestionamiento por presencia de camiones en: KM 19 acceso San Lorenzo Norte y KM 30 Villa La Ribera. Prever demoras, extremar precauciones.

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