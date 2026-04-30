Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cortes por obras
Francia entre Hipólito Irigoyen y Gob. Crespo. (08.00-16.00) Obras de ASSA-TECMA
Padre Genesio 2141 entre Av. Aristóbulo del Valle y San Martín (por aproximadamente 5 días) Obras de ASSA
Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA
Entre Ríos entre 4 de Enero y Urquiza (08.30 - 13.00 hs) Obras de ASSA
Reducción de calzada
4 de Enero intersección con Mendoza
Mendoza entre Av. Freyre y 4 de Enero (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón)
Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)
Catamarca intersección con calle Francia
9 de Julio intersección con Junín
Lavalle entre Juan del Campillo e Iturraspe
Urquiza entre Salta y Lisandro de la Torre (se trabajó de 03.00 - 07.00 hs.) por obra de ASSA
Desvíos de colectivos por trabajos en vía pública
Zona Afectada: Mendoza entre Av. Freyre y San Lorenzo
Líneas 8 y 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - San Juan - Tucumán - 1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.
Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Mendoza - San José - Juan de Garay a recorrido.
Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por Av. Freyre - La Rioja - Dr. Zavalla - Tucumán -1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.
Zona afectada: Padre Genesio entre Av. Aristóbulo del Valle y San Martín
Línea 16 (vuelta): de recorrido por Padre Genesio – Av. Aristóbulo del Valle - Alberti - Av. Facundo Zuviria a recorrido.
Zona afectada: Entre Ríos entre 4 de Enero y Urquiza (08.30 - 13.00 hs)
Línea 8 (ida): de recorrido por San Jerónimo – 3 de Febrero - Urquiza a recorrido.