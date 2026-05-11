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En Vivo Lunes 11 de mayo de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

09:35 / Lun. 11.05.2026

Reducción de calzada en RN 11

Repavimentación RN 11 en Timbúes : Tramo Dr. Company – Puerto General San Martín.

Las tareas de fresado de deformaciones y el bacheo profundo se ejecutan entre las 9:00 y las 18:00, con reducción del carril intervenido y paso alternado coordinado por banderilleros y la Guardia Urbana comunal.

08:36 / Lun. 11.05.2026

Tramos con demoras en Santa Fe

Avenida Alem, entre Vélez Sarsfield y el acceso a RN 168.

Avenida Facundo Zuviría, entre Estanislao Zeballos y Javier de la Rosa.

Acceso oeste desde Santo Tomé hacia la autopista, en cercanías del puente carretero.

Bulevar Gálvez, entre Rivadavia y Vélez Sarsfield.

Avenida Gobernador Freyre, entre Mendoza y Suipacha.

Avenida Gobernador Freyre, entre Suipacha y Bulevar Pellegrini.

Acceso por Iturraspe, en la conexión con Circunvalación Oeste.

Ingreso al puente carretero entre Santa Fe y Santo Tomé.

Acceso a RN 168, en el tramo cercano a la cabecera del puente.

07:41 / Lun. 11.05.2026

En la Autopista Rosario - Santa Fe

En el KM 116 a KM 117, altura de Coronda - Sentido a Santa Fe. Reducción de calzada por obras

En el KM52, altura de Maciel - Sentido a Rosario. Presencia de humo por basural encendido. Circular con precaución

06:49 / Lun. 11.05.2026

En la ciudad de Rosario

La Municipalidad está realizando mejoramiento de calles en la zona centro así como en otras arterias principales de la ciudad, lo cual requiere cortes totales o parciales del tránsito.

Por lo tanto, se recomienda a la ciudadanía circular con precaución y evitar las zonas afectadas.

Los cortes de calzada previstos para el lunes 11 de mayo son:

Bv. Seguí entre San Martín y Entre Ríos - lado norte

Bv. Seguí entre Oroño y Dorrego - cruce vial Moreno queda cerrada ambas manos

Lamadrid entre Sarmiento y San Martín

Casilda y Avellaneda

Ovidio Lagos entre Uruguay y Garay - mano este

Ovidio Lagos entre Deán Funes y Garay

Buenos Aires entre San Juan y Mendoza (subestación transformadora EPE)

Moreno y 9 de Julio

Buenos Aires entre Ayolas y Gaboto

Humberto Primo entre Stephenson y Avellaneda

Paso a nivel Felipe Moré y Eva Perón

Reducción de calzada:

Newbery de Av. Real a Wilde

Necochea entre Biedma y Dr. Riva

San Juan entre Pascual Rosas y Gutenberg

Santa Fe entre Constitución y Alsina

Avellaneda y Sabin (intersección) - corte parcial

Mendoza entre Ricardo Rojas y J. M. de Rosas

Av. Newbery por calzada sur desde Acevedo al oeste

Ovidio Lagos entre Garay y Jorge Cura

José M. Rosa y Santa Fe

Desvíos del transporte

Debido a los trabajos, algunas líneas de transporte urbano de pasajeros podrían modificar sus recorridos.

06:47 / Lun. 11.05.2026

Cortes por trabajos en la vía pública

Padre Genesio 2141 entre Av. Aristóbulo del Valle y San Martín (por aproximadamente 4 días) Obras de ASSA

Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA

25 de Mayo entre Juan de Garay y Lisandro de la Torre (08.30- 13.00 hs) Obras de ASSA

06:44 / Lun. 11.05.2026

Reducción de calzada

4 de Enero intersección con Mendoza

Mendoza entre Av. Freyre y 4 de Enero (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón)

Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)

Catamarca intersección con calle Francia

9 de Julio intersección con Junín

Lavalle entre Juan del Campillo e Iturraspe

Urquiza entre Juan de Garay y Corrientes (07.30 - 11.00 hs)

Urquiza entre 3 de Febrero y Amenabar (07.30 - 11.00 hs)

San Luis entre Suipacha y Crespo (10 hs - 11 hs)

06:38 / Lun. 11.05.2026

Desvíos de colectivos por trabajos en vía pública

Zona Afectada: Mendoza entre Av. Freyre y San Lorenzo

Líneas 8 y 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - San Juan - Tucumán - 1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.

Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Mendoza - San José - Juan de Garay a recorrido.

Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por Av. Freyre - La Rioja - Dr. Zavalla - Tucumán -1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.

Zona afectada: Padre Genesio entre Av. Aristóbulo del Valle y San Martín

Línea 16 (vuelta): de recorrido por Padre Genesio – Av. Aristóbulo del Valle - Alberti - Av. Facundo Zuviria a recorrido.

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