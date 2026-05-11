Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Reducción de calzada en RN 11
Repavimentación RN 11 en Timbúes : Tramo Dr. Company – Puerto General San Martín.
Las tareas de fresado de deformaciones y el bacheo profundo se ejecutan entre las 9:00 y las 18:00, con reducción del carril intervenido y paso alternado coordinado por banderilleros y la Guardia Urbana comunal.
Tramos con demoras en Santa Fe
Avenida Alem, entre Vélez Sarsfield y el acceso a RN 168.
Avenida Facundo Zuviría, entre Estanislao Zeballos y Javier de la Rosa.
Acceso oeste desde Santo Tomé hacia la autopista, en cercanías del puente carretero.
Bulevar Gálvez, entre Rivadavia y Vélez Sarsfield.
Avenida Gobernador Freyre, entre Mendoza y Suipacha.
Avenida Gobernador Freyre, entre Suipacha y Bulevar Pellegrini.
Acceso por Iturraspe, en la conexión con Circunvalación Oeste.
Ingreso al puente carretero entre Santa Fe y Santo Tomé.
Acceso a RN 168, en el tramo cercano a la cabecera del puente.
En la Autopista Rosario - Santa Fe
En el KM 116 a KM 117, altura de Coronda - Sentido a Santa Fe. Reducción de calzada por obras
En el KM52, altura de Maciel - Sentido a Rosario. Presencia de humo por basural encendido. Circular con precaución
En la ciudad de Rosario
La Municipalidad está realizando mejoramiento de calles en la zona centro así como en otras arterias principales de la ciudad, lo cual requiere cortes totales o parciales del tránsito.
Por lo tanto, se recomienda a la ciudadanía circular con precaución y evitar las zonas afectadas.
Los cortes de calzada previstos para el lunes 11 de mayo son:
Bv. Seguí entre San Martín y Entre Ríos - lado norte
Bv. Seguí entre Oroño y Dorrego - cruce vial Moreno queda cerrada ambas manos
Lamadrid entre Sarmiento y San Martín
Casilda y Avellaneda
Ovidio Lagos entre Uruguay y Garay - mano este
Ovidio Lagos entre Deán Funes y Garay
Buenos Aires entre San Juan y Mendoza (subestación transformadora EPE)
Moreno y 9 de Julio
Buenos Aires entre Ayolas y Gaboto
Humberto Primo entre Stephenson y Avellaneda
Paso a nivel Felipe Moré y Eva Perón
Reducción de calzada:
Newbery de Av. Real a Wilde
Necochea entre Biedma y Dr. Riva
San Juan entre Pascual Rosas y Gutenberg
Santa Fe entre Constitución y Alsina
Avellaneda y Sabin (intersección) - corte parcial
Mendoza entre Ricardo Rojas y J. M. de Rosas
Av. Newbery por calzada sur desde Acevedo al oeste
Ovidio Lagos entre Garay y Jorge Cura
José M. Rosa y Santa Fe
Desvíos del transporte
Debido a los trabajos, algunas líneas de transporte urbano de pasajeros podrían modificar sus recorridos.
Cortes por trabajos en la vía pública
Padre Genesio 2141 entre Av. Aristóbulo del Valle y San Martín (por aproximadamente 4 días) Obras de ASSA
Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA
25 de Mayo entre Juan de Garay y Lisandro de la Torre (08.30- 13.00 hs) Obras de ASSA
Reducción de calzada
4 de Enero intersección con Mendoza
Mendoza entre Av. Freyre y 4 de Enero (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón)
Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)
Catamarca intersección con calle Francia
9 de Julio intersección con Junín
Lavalle entre Juan del Campillo e Iturraspe
Urquiza entre Juan de Garay y Corrientes (07.30 - 11.00 hs)
Urquiza entre 3 de Febrero y Amenabar (07.30 - 11.00 hs)
San Luis entre Suipacha y Crespo (10 hs - 11 hs)
Desvíos de colectivos por trabajos en vía pública
Zona Afectada: Mendoza entre Av. Freyre y San Lorenzo
Líneas 8 y 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - San Juan - Tucumán - 1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.
Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Mendoza - San José - Juan de Garay a recorrido.
Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por Av. Freyre - La Rioja - Dr. Zavalla - Tucumán -1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.
Zona afectada: Padre Genesio entre Av. Aristóbulo del Valle y San Martín
Línea 16 (vuelta): de recorrido por Padre Genesio – Av. Aristóbulo del Valle - Alberti - Av. Facundo Zuviria a recorrido.