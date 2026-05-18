Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Fatal accidente en Rosario
Se encuentra interrumpido el tránsito en la mano con sentido al Norte a la altura de Av. Uriburu. Accidente entre un camión y una moto.
Autopista Rosario - Santa Fe
Siniestro Vial en el KM 143, altura de Sauce Viejo - Sentido a Rosario. Derrape de motocicleta en intercambiador acceso a Sauce Viejo
En el KM 52, altura de Maciel. Presencia de humo por basural encendido - Circular con precaución
En el KM 116 a KM 118, altura de Coronda - Sentido a Santa Fe | Reducción de calzada por obras -
Cortes por intervenciones de ASSA en la vía pública
Francia entre Uruguay y Entre Ríos (10 días)
Reducción de calzada
Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA
4 de Enero intersección con Mendoza
Mendoza entre Av. Freyre y 4 de Enero (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón)
Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)
Catamarca intersección con calle Francia
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero.
Desvíos de colectivos por intervenciones en la vía pública
Zona Afectada: Mendoza entre Av. Freyre y San Lorenzo
Líneas 8 y 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - San Juan - Tucumán - 1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.
Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Mendoza - San José - Juan de Garay a recorrido.
Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por Av. Freyre - La Rioja - Dr. Zavalla - Tucumán -1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.